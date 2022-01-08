Подобрать правильные слова и придать смысл страданиям: как поддержать человека в сложной ситуации

Много сложных ситуаций человеку трудно пережить самостоятельно / 24 канал

В жизни бывают ситуации, которые достаточно сложно пережить самостоятельно. У людей часто опускаются руки, начинается отчаяние, которое может даже перерасти в депрессию. В такие моменты важно уметь поддерживать близких вам людей и дать им понять, что они не одиноки в это сложное время.

Чтобы правильно поддержать близкого человека если у него горе, стресс, неудача или трудности в жизни, можно применить следующие советы.

1. Соблюдайте баланс между сочувствием и равнодушием

Когда пытаетесь поддержать близкого человека, в первую очередь нужно показать, что вы признаете его эмоции и понимаете, как ему тяжело. Что значит "признавать эмоции"? Имеется в виду дать ему понять, что это нормально – испытывать именно такие эмоции в этой ситуации. Никогда не обесценивайте то, что человек чувствует, и не говорите ничего типа "ой, не преувеличивай", "ты себя просто накрутил" или "другие как-то нормально это переживают, а ты уже расклеился".

К этому разряду относятся и фразы "не грусти", "не расстраивайся" – человек их воспринимает как обесценивание его эмоций и запрет их испытывать. Это не поможет ему успокоиться, а скорее еще больше разозлит и разочарует.

В то же время не стоит слишком сильно эмоционально включаться и "нырять с головой" в проблему вместе с человеком. Ведь вместо того, чтобы стать опорой, вы сами рискуете поддаться таким же эмоциям и "расклеиться". Нужно удерживать баланс между сочувствием и равнодушием.

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2. Подберите правильные слова, чтобы утешить человека

Найдите именно те слова, которые смогут успокоить человека. Лучше, чтобы это не были общие универсальные фразы типа "ничего страшного", "у каждого такое бывает", "все через это проходят".

Слова поддержки должны быть такими, чтобы человек в них буквально узнал себя. Можете апеллировать к фактам из жизни этого человека, к его чертам характера и тому подобное. Например, "ты такой умный и сообразительный, ты точно сможешь найти выход из этой ситуации", "ты уже не раз показывал, какой ты сильный – потому и это точно сможешь пережить".

Можно напомнить человеку о тех хороших вещах, которые есть у него сейчас в жизни, и о людях, которые его окружают и готовы поддержать. Ведь в большинстве случаев найдется что-то хорошее в противовес плохому – если стакан наполовину пуст, то он еще и наполовину полон.

3. Вместе сформулируйте позитивную цель

Человеку будет легче успокоиться, если у него будет положительная цель на будущее. Помогите ему такую цель сформулировать и продумать основные шаги в этом направлении. Таким образом вы покажете, что можно найти выход из ситуации, и настроите человека на поиск возможных вариантов.

4. Отвлеките внимание от проблемы

Какой бы сложной и стрессовой ни была ситуация, человек не может постоянно находиться в плену негативных эмоций. Помогите ему отвлечься, сделать паузу, чтобы восстановить свои силы и ресурсы своего организма.

5. Помогите придать смысл этой ситуации

Вместе с человеком проанализируйте, какие шаги и ошибки он мог предпринять в прошлом, что в результате привело к нынешней ситуации. После этого попробуйте помочь ему сформулировать, что нужно исправить, чтобы в дальнейшем в такие ситуации не попадать.

При этом не нужно навязывать свое мнение и свои варианты решений – мы все очень индивидуальны, и лишь каждый человек сам сможет глубоко проанализировать ситуацию и найти решение, которое лучше всего ему подойдет. Ваша задача – подтолкнуть его к этому и поддержать на пути к решению проблемы.

Ранее Главред рассказывал, как быстро успокоиться в стрессовой ситуации. Можно овладеть рядом приемов, которые помогут быстро справиться со стрессом здесь и сейчас.

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