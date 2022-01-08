УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Подобрать правильные слова и придать смысл страданиям: как поддержать человека в сложной ситуации

8 января 2022, 06:10

Чтобы поддержать близкого человека во время сложного периода в его жизни, стоит научиться подбирать правильные слова и формулировать позитивные цели на будущее.

false
Много сложных ситуаций человеку трудно пережить самостоятельно / 24 канал

В жизни бывают ситуации, которые достаточно сложно пережить самостоятельно. У людей часто опускаются руки, начинается отчаяние, которое может даже перерасти в депрессию. В такие моменты важно уметь поддерживать близких вам людей и дать им понять, что они не одиноки в это сложное время.

Чтобы правильно поддержать близкого человека если у него горе, стресс, неудача или трудности в жизни, можно применить следующие советы.

1. Соблюдайте баланс между сочувствием и равнодушием

Когда пытаетесь поддержать близкого человека, в первую очередь нужно показать, что вы признаете его эмоции и понимаете, как ему тяжело. Что значит "признавать эмоции"? Имеется в виду дать ему понять, что это нормально – испытывать именно такие эмоции в этой ситуации. Никогда не обесценивайте то, что человек чувствует, и не говорите ничего типа "ой, не преувеличивай", "ты себя просто накрутил" или "другие как-то нормально это переживают, а ты уже расклеился".

К этому разряду относятся и фразы "не грусти", "не расстраивайся" – человек их воспринимает как обесценивание его эмоций и запрет их испытывать. Это не поможет ему успокоиться, а скорее еще больше разозлит и разочарует.

В то же время не стоит слишком сильно эмоционально включаться и "нырять с головой" в проблему вместе с человеком. Ведь вместо того, чтобы стать опорой, вы сами рискуете поддаться таким же эмоциям и "расклеиться". Нужно удерживать баланс между сочувствием и равнодушием.

Реклама

2. Подберите правильные слова, чтобы утешить человека

Найдите именно те слова, которые смогут успокоить человека. Лучше, чтобы это не были общие универсальные фразы типа "ничего страшного", "у каждого такое бывает", "все через это проходят".

Слова поддержки должны быть такими, чтобы человек в них буквально узнал себя. Можете апеллировать к фактам из жизни этого человека, к его чертам характера и тому подобное. Например, "ты такой умный и сообразительный, ты точно сможешь найти выход из этой ситуации", "ты уже не раз показывал, какой ты сильный – потому и это точно сможешь пережить".

Можно напомнить человеку о тех хороших вещах, которые есть у него сейчас в жизни, и о людях, которые его окружают и готовы поддержать. Ведь в большинстве случаев найдется что-то хорошее в противовес плохому – если стакан наполовину пуст, то он еще и наполовину полон.

3. Вместе сформулируйте позитивную цель

Человеку будет легче успокоиться, если у него будет положительная цель на будущее. Помогите ему такую цель сформулировать и продумать основные шаги в этом направлении. Таким образом вы покажете, что можно найти выход из ситуации, и настроите человека на поиск возможных вариантов.

4. Отвлеките внимание от проблемы

Какой бы сложной и стрессовой ни была ситуация, человек не может постоянно находиться в плену негативных эмоций. Помогите ему отвлечься, сделать паузу, чтобы восстановить свои силы и ресурсы своего организма.

5. Помогите придать смысл этой ситуации

Вместе с человеком проанализируйте, какие шаги и ошибки он мог предпринять в прошлом, что в результате привело к нынешней ситуации. После этого попробуйте помочь ему сформулировать, что нужно исправить, чтобы в дальнейшем в такие ситуации не попадать.

При этом не нужно навязывать свое мнение и свои варианты решений – мы все очень индивидуальны, и лишь каждый человек сам сможет глубоко проанализировать ситуацию и найти решение, которое лучше всего ему подойдет. Ваша задача – подтолкнуть его к этому и поддержать на пути к решению проблемы.

Ранее Главред рассказывал, как быстро успокоиться в стрессовой ситуации. Можно овладеть рядом приемов, которые помогут быстро справиться со стрессом здесь и сейчас.

Вас также может заинтересовать:

viber
стресс
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияГороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлечения Какие привычки приносят бедность и разочарованияКакие привычки приносят бедность и разочарования Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаФинансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022 Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуМагнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачу
06:10

Подобрать правильные слова и придать смысл страданиям: как поддержать человека в сложной ситуации

05:40

Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минутВидео

04:59

Как по следам на коже опознать серьезную болезнь печени - комментарий ученых

04:57

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежет -21ºВидео

04:45

Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога

Реклама
04:30

"Сами создаем идеальные условия": ВОЗ объяснила причину появления новых штаммов коронавирусаВидео

03:54

Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

03:33

Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьВидео

02:39

"Лукашенко №2" и захват части Казахстана: генерал рассказал, как Кремль "снимает сливки" с протестовВидео

01:43

Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови

01:10

Сахар резко подорожает: украинцам назвали новую ценуВидео

00:51

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

07 января, пятница
23:58

Мороз будет опасным: в Украине резко похолодаетВидео

23:56

"Убивали и насиловали": президент Казахстана поставил жесткий ультиматумВидео

23:51

Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

23:31

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандалВидео

22:57

Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажаВидео

22:47

"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

22:42

Блинкен назвал тактику России для нападения на УкраинуВидео

22:20

80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежкахВидео

Реклама
22:15

Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуВидео

21:55

"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"Видео

21:30

Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

21:14

"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

20:55

Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решилиВидео

20:18

Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - ЧопВидео

19:55

В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссераВидео

19:53

Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

19:43

Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

19:29

Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

19:25

Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявлениеВидео

18:55

Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годумнение

18:42

Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплатыВидео

18:41

Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

17:44

16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

Реклама
16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять