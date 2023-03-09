УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

9 марта 2023, 03:05
Есть очень много вариантов, как загустить подливу, оставив ее при этом малокалорийной.
Мясо, подлива
Чем можно загустить подливу, если нет муки? / unsplash.com

Соусы и подливы дополняют, обогащают и усиливают вкус основного блюда. Они также увеличивают питательную ценность гарнира. Многие хозяйки используют муку, чтобы загустить подливу, однако иногда может возникнуть ситуация, когда мука заканчивается, а визит в магазин не является возможным. И это не проблема, ведь есть очень много вариантов, как загустить подливу, оставив ее при этом малокалорийной. Главред рассказывает, чем можно загустить подливу, если нет муки.

Буквально каждая хозяйка найдет на своей кухне альтернативные ингредиенты, которые можно добавлять в подливу вместо муки. К примеру, чтобы загустить подливу, можно использовать крахмал. Однако его нужно предварительно развести в воде. Загущать крахмалом подливу – хороший вариант, так как он не затвердеет в тарелке, а также не изменит цвет подливы.

Также можно загустить подливу сливками. Особенно, если вы готовите овощную подливу. У такой подливы будет нежный сливочный вкус, который всех просто восхитит. Однако обратите внимание, что сливки должны быть максимально жирными. Только тогда ваш соус загустеет. Поэтому покупайте сливки, жирность которых больше 30%.

видео дня

Загустить мясную подливу также можно с помощью отварного картофеля. Для этого необходимо растолочь одну картофелину так, чтобы получилось пюре, а затем добавить ее в подливу.

Также можно использовать манку для загущения подливы. Однако здесь важно не переборщить. Добавляйте манную крупу в меру, так как она может превратить подливу в кашу.

В качестве альтернативы можно использовать панировочные сухари, которые будут действовать как мука. Однако их нужно добавлять в последние минуты приготовления.

Вас может заинтересовать:

лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

03:05

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

02:35

Военный эксперт объяснил, без чего Россия не сможет продолжать войнуВидео

02:07

"Фу, мерзость": шпагатесу Волочкова заплевали за банный шпагатВидео

01:35

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:27

Гороскоп на сегодня 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

00:51

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

00:30

Массовые протесты в Грузии: появились демонстранты с огнестрельным ранениемВидео

08 марта, среда
23:51

Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд - NYTВидео

Реклама
23:50

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

23:18

Путин готов к многолетней войне на истощение: разведка США раскрыла планы оккупантовВидео

23:11

"Был ужас": Алла Пугачева прервала молчание о своей болезниВидео

22:36

Какие 3 знака зодиака не допускают досадных ошибок и обладают уникальными способностямиВидео

22:06

Закрутила роман с любовником и теперь ей нужны деньги: Васильев рассказал тайну Бабкиной

22:00

Что если телефон стоял на зарядке всю ночь: как это может испортить ваш мобильныйВидео

21:42

Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 УкраинеВидео

21:37

Заставили копать себе могилу: активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военногоВидео

21:15

Зимнее наступление оккупантов обернулось для РФ провалом - ГиркинВидео

20:55

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

20:44

Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в УкраинеВидео

Реклама
20:20

В Черкасской области подростки поиздевались над могилой погибшего защитника УкраиныВидео

20:00

Когда садить помидоры на рассаду в марте: само удачное время для посадки

19:52

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:48

"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУВидео

19:20

Почему российская армия деградируетмнение

19:18

Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

19:17

Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплатыВидео

18:29

"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военногоВидео

18:25

Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

18:11

"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

18:06

В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причинаВидео

17:57

Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

17:45

"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войнуВидео

17:32

На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

17:01

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

Реклама
15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять