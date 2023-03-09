Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

Есть очень много вариантов, как загустить подливу, оставив ее при этом малокалорийной.

Чем можно загустить подливу, если нет муки? / unsplash.com

Соусы и подливы дополняют, обогащают и усиливают вкус основного блюда. Они также увеличивают питательную ценность гарнира. Многие хозяйки используют муку, чтобы загустить подливу, однако иногда может возникнуть ситуация, когда мука заканчивается, а визит в магазин не является возможным. И это не проблема, ведь есть очень много вариантов, как загустить подливу, оставив ее при этом малокалорийной. Главред рассказывает, чем можно загустить подливу, если нет муки.

Буквально каждая хозяйка найдет на своей кухне альтернативные ингредиенты, которые можно добавлять в подливу вместо муки. К примеру, чтобы загустить подливу, можно использовать крахмал. Однако его нужно предварительно развести в воде. Загущать крахмалом подливу – хороший вариант, так как он не затвердеет в тарелке, а также не изменит цвет подливы.

Также можно загустить подливу сливками. Особенно, если вы готовите овощную подливу. У такой подливы будет нежный сливочный вкус, который всех просто восхитит. Однако обратите внимание, что сливки должны быть максимально жирными. Только тогда ваш соус загустеет. Поэтому покупайте сливки, жирность которых больше 30%.

видео дня

Загустить мясную подливу также можно с помощью отварного картофеля. Для этого необходимо растолочь одну картофелину так, чтобы получилось пюре, а затем добавить ее в подливу.

Также можно использовать манку для загущения подливы. Однако здесь важно не переборщить. Добавляйте манную крупу в меру, так как она может превратить подливу в кашу.

В качестве альтернативы можно использовать панировочные сухари, которые будут действовать как мука. Однако их нужно добавлять в последние минуты приготовления.

Вас может заинтересовать: