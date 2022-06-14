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Поддержка и опора: 3 самых надежных знака зодиака

14 июня 2022, 16:29

Три знака зодиака обладают большим чувством ответственности и сопереживанием.

Гороскоп июль 2022
Гороскоп на июль 2022 - три самых надежных знака / depositphotos.com/

На зодиакальном небосводе есть три знака зодиака, которые никогда не останутся в стороне от чужой беды и готовы протянуть руку помощи. У них наиболее сильно развито чувство сопереживания.

О том, каким для представителей зодиакального круга будет второй месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Астрологи назвали знаки гороскопа, которые всегда подставят плечо и в трудную минуту сделают все от себя возможное, чтобы оказать помощь.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки никогда не пройдут мимо чужой беды. А родным и близким эти люди готовы помочь в любое время дня и ночи. К представителям знака часто тянутся за поддержкой и они не скупясь окутывают человека необходимыми заботой и вниманием. Ракам доставляет удовольствие тот факт, что они могут быть полезными.

Дева

Педантичные и требовательные Девы станут отличными помощниками для тех, кто предпочитает, чтобы их направляли. И тут можно не сомневаться, что четкие комментарии и подробный инструктаж представителей земного знака, точно поможет определиться с верным направлением. Девы не преминут моментом поделиться своим опытом и дать установки. И если кому-то это может показаться навязчивым, то для этих людей – это проявление заботы.

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Скорпион

Скорпионы по своей натуре решительные и ответственные, в случае чрезвычайной ситуации, они могут быстро взять себя в руки и продумать план. Хладнокровие и спокойствие Скорпионов в непростых обстоятельствах вызывает доверие. И это притягивает к ним людей. Люди этого знака вселяют уверенность в будущем и дарят опору.

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