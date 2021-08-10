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Подчитано, на сколько времени сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

10 августа 2021, 21:04

Среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, тех, у кого нет такой вредной привычки.

Сигарета
Ученые сообщили о вреде одной викуренной сигареты для организма / "РИА Новости"

Одна выкуренная сигарета сокращает продолжительность человеческой жизни в целом на 5 минут и 30 секунд, говорится в отчете исследователей институтов США и Канады.

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года", - говорится в сообщении.

Однако ученые предостерегают, что это не достоверные данные и они слишком оптимистичны.

Согласно информации государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США, среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, тех, у кого нет такой вредной привычки, а каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность существования на 5 минут и 30 секунд.

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Кроме этого, по словам руководителя исследовательской группы Оксфордского университета Ричарда Пето, люди, бросившие курить до достижения зрелого возраста, могут продлить свою жизнь на 10 лет.

Ранее Главред писал о том, что исследователи обнаружили, что ежедневное употребление всего 50 граммов обработанного мяса, такого как бекон, ветчина и сосиски, увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18 процентов.

новости США сигареты курение новости Канады
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