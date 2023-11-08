Налог на дождь в Германии: что стоит знать о странных денежных сборах в Европе

Какая сумма налога у Германии - стоит знать каждому, кто хочет посетить эту страну. Известно, что в стране есть множество видов налогов. Главред собрал самые интересные и важные факты о налогах в Германии. Главной системой налогов в государстве управляет Конституция.
Стоит знать, что процентная ставка подоходного налога в Германии каждый раз колеблется. Все зависит от зарплаты человека и налог может варьироваться от 14% до 45%.
Какой налог в Германии на дождь
Для украинцев налог на дождь очень специфический. Здесь следует понимать, что такой налог выписывают людям за сточную воду. В частных домах, когда уровень воды в канализации очень высок, то современные системы слива могут не справиться с сильным потоком. В таком случае государство озабочено проблемой серьезного подтопления.
В коммунальных службах предотвращают эти неудобства, поэтому часто проводят проверку и профилактику. Они очищают сточные пути и ремонтируют их. Поэтому именно для этого немцы и платят налог на дождевую воду. Размер суммы может варьироваться от 69 центов до 1,89 евро/1 кв. м запечатанной площади. За год местные жители могут заплатить почти до 200 евро.
Какой налог на дом в Германии
Правительство Германии собирает налоги на жилье - от стоимости недвижимости это составляет 0,35%. За земельным участком закрепляется собственный налог, он может превышать в 8 раз федеральный.
Если владелец недвижимости хочет продать ее, то налог на переоформление будет платить покупатель. Известно, что ставка государственного налога за это составляет 3,5%.
Также интересен факто о том, если владелец захочет продать недвижимость в течение 10 лет с момента ее покупки, то ему необходимо оплатить налог с прибыли, который он получит с продажи.
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