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Подарок студентам: в Украине вырастут стипендии

1 сентября 2021, 17:04
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Стипендии у студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза.

деньги
Стипендии в Украине повысят / УНИАН

Стипендии в Украине в 2021 году будут повышены. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, в некоторых случаях стипендии повысят более чем в два раза.

"Правительство примет изменения по размерам стипендиального обеспечения учеников учреждений профессионального образования, студентов профессионального предвысшего образования и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут повышены", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стипендии у студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза, а у студентов вузов - минимум в 1,5 раза.

Отметим, на сегодня минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации составляет 1 300 гривен в месяц, то есть, по словам Шмыгаля, может вырасти почти до 2 000 гривен.

Обычная стипендия в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен, то есть после повышения может подняться до свыше 1 225 гривен.

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Отметим, сейчас украинские вузы имеют проблемы с общежитиями, в частности, они в полуразрушенном состоянии или же студентам не хватает мест. Поэтому Кабинет Министров одобрил Концепцию программы восстановления и развития сети общежитий на 2022 – 2026 годы.

Как ранее сообщал Главред, на днях в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ в Киеве. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме: умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. При этом в учебном заведении говорят, что эти фото уже неактуальны, мол, сейчас в общежитии все хорошо.

viber
Кабмин студенты стипендии Денис Шмыгаль
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