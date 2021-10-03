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Под строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазин

3 октября 2021, 22:00

В отдельную группу товаров, которые нельзя обменять/вернуть, предлагается выделить табак и табачные изделия.

Магазин, продукты
Какие товары нельзя вернуть в магазин / ua.depositphotos.com

В Украине намерены расширить перечень товаров, которые не подлежат обмену/возврату, из-за их специфических свойств.

Одновременно планируется внедрить исключение из правил в случае, если "запрещенный" товар будет запечатан в вакуумную упаковку. В таком случае его можно будет обменять/вернуть на общих основаниях.

Новшества предусматривает новая редакция Перечня товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденного постановлением Кабмина от 19.03.1994 № 172. Проект изменений разработало Министерство экономики и обнародовало для общественного осуждения на сайте ведомства.

Авторы проекта утверждают, что Перечень "невозвратных" товаров уже давно устарел, так как не пересматривался еще с момента его принятия 20 лет назад, пишет Обозреватель.

В частности, в отдельную группу товаров, которые нельзя обменять/вернуть, предлагается выделить табак и табачные изделия.

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Под запрет попадут:

  • все продовольственные товары;
  • ветеринарные препараты;
  • животные и растения;
  • кормовые материалы, семена, посадочный материал;
  • жидкости, используемые в электронных сигаретах, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, мундштуки на сигары и сигареты и их части.

В связи с этим проектом предусмотрено, что товар все-таки можно вернуть/обменять, если он упакован в герметичную упаковку, которая не повреждена.

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Таким образом покупатель получит дополнительное право на возврат товара, который не был в употреблении, а предприниматель сможет повторно продать такой товар без убытков.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

viber
магазины продукт
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