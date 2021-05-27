Под Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать

Девочка вонзила нож в мужчину / pixabay

В Ровенской области в городе Костополь девятилетняя девочка вступилась за свою маму, которую жестоко избивал сожитель.

Как сообщает заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк местному изданию Rivne Online, девочка вогнала в мужчину нож.

"На днях между гражданскими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина толкал и пытался наносить удары своей 36-летней сожительнице", - сообщили правоохранители.

Во время ссоры между взрослыми, 9-летняя дочь женщины, ученица третьего класса, которая была дома, решила не терпеть такое обращение со своей мамой.

Она взяла нож и ударила мужчину-тирана в область грудной клетки. Сразу после этого мужчина с проникающим ранением был доставлен в больницу. Медики же и рассказали об инциденте полицейским.

В полиции рассказали, что теперь будет с девочкой.

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"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", - сообщил заместитель начальника полиции области.

Также он добавил, что "уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления".

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