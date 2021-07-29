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Под Полтавой в экопарке на мужчину набросилась и растерзала пантера

29 июля 2021, 22:24
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Медики в больнице оказывали помощь пострадавшему от укуса пантеры в течение полутора часа.

Пантера набросилась на мужчину / Facebook Экопарк Ковалевка

Под Полтавой в четверг, 29 июля, в экопарке в селе Ковалевка на ветеринара набросилась пантера, схватив мужчину за голову.

Как сообщает местный сайт kolo.news, в областной полиции подтвердили нападение хищного зверя на 33-летнего ветеринара из Полтавы, которое произошло около 12:00 дня.

По словам начальника пресс-службы Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, потерпевшего в состоянии средней тяжести госпитализировали каретой экстренной медицинской помощи, в больнице ему провели операцию.

Посетительница экопарка, которая с детьми пришла посмотреть на животных рассказала, что находилась в сотне метров от клетки с пантерой, когда ее внимание привлек ужасный крик. Оглянувшись, она увидела пантеру, которая сидела на голове у мужчины, развозившего корм тележкой.

"Все работники схватили палки, кто что мог и бросились к клетке с пантерой, но она не отпускала голову жертвы. Как-то людям все же удалось отбить мужчину у хищника. Кто-то в это время вызвал скорую", - рассказывала подробности очевидица.

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По ее словам, после нападения мужчина был в сознании, он сидел у стены сарая, ожидая приезда медиков, и говорил, что перед глазами ему сереет.

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Медики в больнице оказывали помощь пострадавшему от укуса пантеры в течение полутора часа. Сейчас он уже пришел в себя.

В экопарка отказываются от комментариев по поводу инцидента. Между тем полиция выясняет все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее писали, что 5-летнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

зоопарк
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