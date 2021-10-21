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Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери

21 октября 2021, 22:12

По словам врачей, у его матери было обширное поражение легких.

больница
Погром в больнице / скриншот

В Харьковской области в поселке Ковшаровка мужчина устроил настоящий погром в больнице.

Как сообщает ТСН, мужчина выломал дверь, разбросал кислородные баллоны. Причиной такой агрессии стала новость о смерти матери, которая лечилась в коронавирусном отделении больницы.

Инцидент произошел в Купянской городской больнице. Медсестра Инна Сизонова рассказала, что она заполняла медицинские бумаги, когда вдруг на пороге отделения появился нетрезвый мужчина, который начал ругаться.

Дебошир выскочил на улицу и принялся за кислородные баллоны. Один за другим он бросал их на пол.

Как рассказывает врач-инфекционист Дмитрий Курилов, это просто повезло, что баллон не взорвался.

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Медики вызвали полицию и только тогда утихомирили буйного посетителя. Обошлось без пострадавших, но медики сильно испугались.

"Оказалось, что мужчина устроил погром из-за смерти своей матери, ее врачи не смогли спасти от тяжелой формы коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам врачей, у его матери было обширное поражение легких, повлекшее дыхательную недостаточность.

"Он кричал, что вас здесь убью всех, потому что, моя мать умерла. Люди, конечно, по-разному реагируют, но чтобы начать все крушить ...", - говорит медицинская сестра Инна Сизонова.

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Медики парню сочувствуют, но заявление в полицию все же написали. Как сообщила пресс-секретарь Купянского отдела полиции Снежана Водолажское, возбуждено уголовное производство по части первой статьи 296 (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничение свободы. После этого случая ради безопасности врачей в отделении отныне с 8 до 20 часов будут дежурить полицейские. За свой поступок мужчина не извинился.

Накануне сообщали, что харьковские медики не нашли в своей больнице места тяжелой пациентке с коронавирусом. Несмотря на то, что родственники инфицированной вызывали пять скорых, больную COVID-19 все-таки не госпитализировали.

Ранее сообщали, что по данным главного врача одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкого, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

viber
полиция Харьковская область
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