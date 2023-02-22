Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью света

Главред подготовил 4 простых способа как быстро очистить скорлупу.

Почистить яйцо за 5 секунд / коллаж фото pixabay.com

Вареные яйца - один из самых распространенных продуктов не только в приготовлении других блюд, но и как отдельный элемент. Почистить яйцо без особых усилий - достаточно трудно, но возможно, если знать несколько способов.

Что нужно сделать чтобы яйца хорошо чистились - способ с водой и стаканом

Вареное яйцо необходимо положить в стакан, после чего на 1/2 наполнить его холодной водой, сверху накройте стакан ладонью.

Далее достаточно сильно потрясите стакан на протяжении 5-7 секунд. После этого скорлупа снимется очень быстро и без особых усилий.

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Что делать чтобы скорлупа легко снималась - уксус и сода в помощь

Когда будете варить яйца - добавьте в воду соль и уксус. Эти вещества смягчат скорлупу, что позволит вам быстро от нее избавится.

Как быстро очистить скорлупу - чайная ложка и немного ловкости

Сварите яйцо привычным для вас способом, затем возьмите чайную ложку и разбейте скорлупу в верхней части яйца.

Когда верх продукта очистите - протолкните ложку под скорлупу, она поможет почистить яйцо без сколов белка

Почистить яйцо за 5 секунд - стол, рука и несколько движений

Сваренное яйцо положите на стол, сверху надавите на него ладонью и прокатайте по поверхности, продолжая придавливать. Если всё сделаете правильно - скорлупа легко отделится или вовсе останется на столе.

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