Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью света

Вареные яйца - один из самых распространенных продуктов не только в приготовлении других блюд, но и как отдельный элемент. Почистить яйцо без особых усилий - достаточно трудно, но возможно, если знать несколько способов.
Что нужно сделать чтобы яйца хорошо чистились - способ с водой и стаканом
Вареное яйцо необходимо положить в стакан, после чего на 1/2 наполнить его холодной водой, сверху накройте стакан ладонью.
Далее достаточно сильно потрясите стакан на протяжении 5-7 секунд. После этого скорлупа снимется очень быстро и без особых усилий.
Что делать чтобы скорлупа легко снималась - уксус и сода в помощь
Когда будете варить яйца - добавьте в воду соль и уксус. Эти вещества смягчат скорлупу, что позволит вам быстро от нее избавится.
Как быстро очистить скорлупу - чайная ложка и немного ловкости
Сварите яйцо привычным для вас способом, затем возьмите чайную ложку и разбейте скорлупу в верхней части яйца.
Когда верх продукта очистите - протолкните ложку под скорлупу, она поможет почистить яйцо без сколов белка
Почистить яйцо за 5 секунд - стол, рука и несколько движений
Сваренное яйцо положите на стол, сверху надавите на него ладонью и прокатайте по поверхности, продолжая придавливать. Если всё сделаете правильно - скорлупа легко отделится или вовсе останется на столе.
Вам также может быть интересно:
- Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года
- Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен
- Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек