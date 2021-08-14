Почему женщинам полезно есть шоколад вечером - ответ диетологов / УНИАН

Употребление молочного шоколада в конце дня не способствует набору веса, но время потребление может повлиять на сон, энергию и композицию микробиом кишечника. Об этом свидетельствует результаты исследования диетологов, которые были опубликованы в журнале The FASEB.

В рандомизированном перекрестном исследовании 19 женщин в постклимактерическом периоде с нормальным индексом массы тела (ИМТ) употребляли 100 грамм молочного шоколада каждый день утром или вечером, в течение двух недель и в течение еще двух недель полностью воздерживались от его потребления.

Еще, говорят диетологи, если человек обычно бегает по утрам либо интенсивно тренируется, то ему полезно будет употреблять шоколад перед сном. Если такие люди едят шоколад ночью, то на следующее утро у него будет больше энергии.

Соавтор исследования, доктор Марта Гаролет, отметила ‒ необходимо убедиться, что человек употребляет шоколад в течение узкого временного промежутка, около часа, и не ест сладости в любое другое время. Этот метод позволил определить, что потребление шоколада уменьшает голод и желание употреблять другие сладости. Когда женщины употребляли шоколад ночью, то употребление энергии уменьшалось на 150 килокалорий в сутки. Это сокращение отнюдь не равно энергетической ценности шоколада (542 килокалорий / 100 грамм).

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.