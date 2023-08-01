Почему желтеет белая одежда в шкафу: причины и способы избавиться от неприятности

Главред расскажет, почему белые вещи желтеют, когда лежат и как этого можно избежать.

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Почему желтеет белая одежда в шкафу / коллаж: Главред, фото: скриншот

Ох уж этот неприятный момент, когда казалось бы чистые и выстиранные вещи желтеют прямо в шкафу. Мало кто знает, почему желтеет белая одежда в шкафу и как этого избежать, чтобы не расстраиваться. Мы расскажем всё о возможных причинах появления желтых пятен и способах с ними бороться.

Почему белые вещи желтеют, когда лежат - причины

Рано или поздно у каждой хозяйки возникает вопрос о том, почему желтеют вещи в шкафу. На самом деле, у этого явления есть несколько причин. Например - неправильное хранение. В том случае, если вы по ошибке положили грязные вещи с чистыми в шкаф - белая одежда может пожелтеть. Также причиной желтизны на одежде может стать плохой уход, то есть недостаточное полоскание или неправильная вода с большим количеством магния. Не редко желтизна появляется и потому, что полки в шкафу могут пропитываться масляными пропитками или кислород окисляет волокна ткани. Однако появление желтых пятен можно предупредить, а также от них можно избавиться.

Как хранить белые вещи чтобы не желтели

Для того, чтобы во время хранения белая одежда не пожелтела, её лучше выстирать с правильными средствами, хорошо высушить и хранить в полиэтиленовом пакете. Для более хорошего результата также можно использовать пылесос, с помощью которого полностью убрать кислород из пакета.

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Чем отбелить белые вещи от желтизны - два способа

Обелить белые вещи, если они уже пожелтели - можно. Для начала стоит попробовать способ с нашатырным спиртом. Необходимо сделать раствор из 4 литров воды и 50 милилитров жидкого мыла, после чего добавить в него 2-3 столовые ложки нашатырного спирта и замочить одежду на несколько часов. По истечении этого времени нужно достать одежду, прополоскать ее и высушить привычным способом.

Также можно использовать замачивание с кислородным отбеливателем. Это более простой способ, после которого вещи также необходимо прополоскать и отправить сушиться.

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