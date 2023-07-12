УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

Сергей Кущ
12 июля 2023, 08:52 обновлено 12 июля, 09:01
110
Важно помнить, что консультация со специалистом поможет определить причину и разработать индивидуальный план лечения.
Почему выпадают волосы и что делать
Почему выпадают волосы и что делать / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Выпадение волос может быть огромной проблемой, особенно для женщин. Это явление может вызывать беспокойство и негативное влияние на самооценку.

Однако, важно помнить, что выпадение волос – это часто вполне нормальный процесс, связанный с регенерацией волосяных фолликулов. Мы расскажем об основных причинах выпадения волос у женщин, а также поделимся полезными рекомендациями по уходу за волосами.

Важно! Прежде чем переходить к самолечению, обязательно обратитесь к специалистам, которые помогут вам определить и решить проблему.

видео дня

Что делать, если выпадают волосы?

Если вы обнаружили выпадение волос, рекомендуется проконсультироваться с врачом-трихологом или дерматологом. Они смогут оценить состояние ваших волос и провести необходимые анализы для выявления причины выпадения. На основе результатов анализов врач может предложить индивидуальный подход к лечению, включая медикаментозные препараты, витаминные комплексы или рекомендации по изменению образа жизни и питания.

Что не хватает в организме, если выпадают волосы?

Если волосы начали выпадать, одна из возможных причин может быть дефицит определенных витаминов и минералов. Например, недостаток железа, цинка, витамина D или витаминов группы B может привести к ухудшению состояния волос и их выпадению. Рекомендуется обратиться к врачу или вести здоровый образ жизни с богатым и разнообразным питанием.

Что нужно пить и есть при выпадении волос?

При выпадении волос женщинам рекомендуется употреблять пищу, богатую питательными веществами. Включите в свой рацион продукты, содержащие железо (мясо, орехи, шпинат), цинк (морепродукты, бобовые, семена тыквы), витамин D (рыбий жир, яичный желток) и витамины группы B (цельнозерновые продукты, яйца, молочные продукты). Также важно пить достаточное количество воды для поддержания гидратации волосяных фолликулов.

Что надо делать, если у вас выпадают волосы?

Старайтесь избегать сильного натяжения волос, таких как тугие прически или плетение кос. Используйте мягкие аксессуары для волос и дайте им отдохнуть от сложных укладок.

Вам может быть интересно:

волосы интересные новости
Реклама

Главное за день

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:11 Украина
В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

08:30 Украина
ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

08:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:11

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:05

"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФВидео

08:52

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

08:36

Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

08:30

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:16

Путин у Эрдогана уже в карманемнение

08:11

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

07:30

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

Реклама
06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

06:40

Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснениеВидео

06:35

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

05:00

Как ухаживать за лицом после 60 лет: 9 советов, которые продлят молодость

04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

01:35

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - ЗолотаревВидео

00:15

Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

00:14

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

Реклама
00:13

Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

11 июля, вторник
23:04

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

22:50

Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

22:37

"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

22:33

Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

22:22

Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе модыВидео

22:08

"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

21:52

"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

21:50

Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что "похоронит" власть ПутинаВидео

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняли вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

Реклама
18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

17:50

Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результатВидео

17:47

Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

17:38

Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни младшего брата

17:31

"Передаст дворник": адвокат - о новом способе вручения повесток в Украине

17:24

"Другая процедура": Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТОВидео

16:43

7 советов для идеального летнего барбекю, о которых вы не знали

16:42

"Более 5 млрд": атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва

16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять