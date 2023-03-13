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Почему вредно спать на животе: к каким последствиям приводит любимая поза для сна

13 марта 2023, 16:12
Сон - такая же важная часть жизни человека, как и день, а поза для сна - играет одну из самых больших ролей в самочувствии на предстоящий день.
Почему вредно спать на животе
Почему вредно спать на животе / pexels.com

Многие люди с детства привыкли спать на животе, однако мало кто знает, что сон в таком положении может привести к плохим последствиям для организма.

Почему вредно спать на животе - несколько причин

Сон на животе - нестандартна поза для организма. Когда человек долго находится в таком положении, легкие сдавливаются и не раскрываются полностью, как следствие - в кровь поступает мало кислорода и нагрузка на сердце моментально увеличивается. Также во сне на животе возрастает давление на мочевой пузырь, который заставляет человека пробуждаться из-за позывов в туалет.

Помимо прочего, люди, спящие на животе с подушкой под головой - страдают от нагрузки на шейный и поясничный отдел позвоночника, что сказывается на дальнейшем самочувствии в период бодрствования.

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Почему женщинам нельзя спать на животе - какую угрозу представляет популярная поза для сна

Для женщин, по причинам физиологии, такой сон особенно опасен. Во-первых потому, что давление на грудь нарушает процесс кровообращение и приводит к развитию патологических процессов. Однако пострадать могут также внутренние органы, например, яичники - давление на них пошатнет здоровье репродуктивных органов. И один из самых волнующих вопросов - красота. Во время сна на животе, как правило, половина лица также находится под давлением всей головы, а то портит кожу, вызывает морщины и приводит к заломам.

Как спать на животе без вреда для здоровья - что нужно знать о правильном сне на животе

В том случае, если это ваша любимая поза для сна, необязательно отказываться от нее. Необходимо просто учесть несколько важных моментов.

Стоит научиться убирать подушку из-под головы и класть её под живот и бедра. Также необходимо сгибать одну ногу в колене. Такое положение сначала кажется непривычным, однако оно позволит спать на животе без вреда для здоровья и позвоночника. Подушка под животом снимает давление на поясницу и шею, разгружая спину и оберегая организм от пагубного влияния.

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