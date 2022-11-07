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Почему воду после варки яиц никогда нельзя выливать: 5 секретов, которые удивят каждого

7 ноября 2022, 15:49

Как проверить свежесть яиц и почему воду после варки запрещено выливать в раковину.

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Как проверить свежесть яиц и куда деть воду после варки / ua.depositphotos.com, pixabay

В холодильнике у каждого в доме можно найти яйца. Это универсальный продукт, который нужен практически в любом рецепте.

Сегодня в Украине сложилась катастрофическая цена на яйца. В Украинских супермаркетах десяток яиц стоит от 70 гривен.

Главред раскроет секрет любой хозяйке, чтобы после варки яиц вы не выливали никогда воду. Эксперты говорят, что такая вода настоящий эликсир "здоровья" для ваших цветов.

Чтобы орхидеи цвели круглый год, азалия была пышной и красивой, а фиалки никогда не отцветали - пользуйтесь этим секретом.

Вода после варки яиц очень богата витаминами, минералами и кальцием, которые просто необходимы растениям в зимний период.

А еще, яйца при варке выделяют соли, которые прекрасно подходят для почты и молодым деревьям. Поэтому умелые хозяйки удобряют такой водой фруктовые деревья.

Куда применить воду после варки яиц

  • Воду после варки яиц стоит перелить в графин или бутылку, для цветов
  • Использовать воду после яиц стоит через 1 сутки
  • Поливать цветы яичным отваром можно в течение 4 дней
  • Водой после варки яиц можно протирать листья орхидеи и драцены

Как проверить свежесть яиц

Налить в стакан холодную воду и положить туда яйцо. Если яйцо потонуло полностью, оно очень свежее.

Если яйцо немного всплыло, то ему пару дней. Но если яйцо плавает вертикально, его использовать для приготовления блюд нельзя.

как проверить свежесть яиц

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