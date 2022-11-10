Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйки

Как правильно варить овощи на салат Оливье и куда применить воду, после варки картошки, морковки, свеклы.
Совсем скоро рождественские и новогодние праздники. На праздничном столе каждого украинца можно найти традиционный салат Оливье. Классический рецепт салата всегда готовят из отварных овощей.
Сегодня Главред расскажет, как правильно варить овощи на Оливье и почему умелые хозяйки не выливают воду, после варки овощей.
Многие кулинары утверждают, что готовить овощи для салатов нужно правильно. Чтобы они приносили изысканный вкус и удовольствие.
Такие салаты, как Оливье, Мимоза, Винегрет можно готовить каждый раз одинаково, но вкус будет разный. Это зависит от правильной отваренной морковкі, картошки и свеклы.
Варить картошку на салат Оливье можно вместе с морковкой. Желательно овощи варить в мундире, тогда все вкусовые качества не исчезнут, а вода станет настоящим эликсиром.
Опускайте овощи в подсоленную и кипящую воду. Это важно, чтобы они не разваливались после варки. Если морковка у вас уже старая, тогда ее варить стоит отдельно в холодной воде. Иначе может после варки испортить салат своей горечью.
Только свеклу нужно варить отдельно, и не в эмалированной посуде. Чтобы продукты не окрасились и не потеряли вкус.
Овощи на новогодний салат Оливье нельзя переваривать. Для картошки и морковки хватит 20 минут.
Не выливайте воду после варки овощей - куда ее деть
Такую воду считают настоящий "бриллиантом" для грядок. Овощи, которые посадили на зиму могут получить от такой воды невероятную пользу.
Поливать нужно только холодным отваром, и обязательно разбавить обычной водой.
Куда применить воду после картошки, морковки и свеклы:
- Полить фруктовые деревья
- Удобрить небольшим количеством рассаду, посаженную на зиму
- После варки картошки можно поливать комнатные цветы. Вода должна отстояться 2 дня, после чего полить орхидеи, фиалки, драцену, замиокулькас, каланхоэ.
- Отвар после морковки можно применить для роз в саду. Розы будут цвести долго и иметь здоровый вид.
- В составе воды, после варки свеклы, масса полезных веществ для цветов. Перед поливом любых комнатных растений, воду нужно остудить, процедить и разбавить водой 1:1.
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