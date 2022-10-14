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Почему веник нельзя ставить за дверями: 3 запрета, которые устроят ад в доме

14 октября 2022, 20:05

Как обычный веник может принести проблемы в дом и невзгоды.

веник, приметы про веник,
Что нельзя делать с веником в доме / pixabay

В каждом доме существует своя энергетика, которую мы создаем годами и можем в миг разрушить. Эксперты говорят, что уборка в доме должна быть тщательно продуманной заранее.

Издавна с веником было связано море примет, которым следовали наши бабушки и дедушки. Верили, если ослушаться данный запрет, в доме может случиться настоящий ад.

Болезни, потери, смерти, разочарования будут преследовать еще долго. Узнайте приметы про веник, о которых мало кто знает.

Где нельзя хранить веник в доме

Веник никогда нельзя ставить за дверью дома, кухни, квартиры, сарая, комнаты. Он будет блокировать всю положительную энергию. Если вы знаете, что вас ждет визит человека, который вам неприятен, в таком случаи можно поставить веник у порога дома.

Веник будет защищать вас и ваш дом от негатива. Обязательно после визита нежеланного гостя нужно подмести и поставить веник на место.

Категорически запрещено оставлять веник в ванной или туалете. Вы даже не заметите, как привлекаете в свой дом проблемы со здоровьем.

Запрещено ставить веник в гостиной. В вашем доме могут быть частые конфликты на ровном месте и недопонимания в семье.

Где нужно хранить веник в доме

Веник в доме должен быть всегда чисты и опрятным. Ставить его нужно на ручку. Место для хранения должно быть укромным, чтобы "лишние глаза" его не видели.

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