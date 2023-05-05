Почему в СССР фанатели от хрусталя: на нем можно озолотиться и сегодня

В то время хрусталь был роскошью, которая была доступна далеко не для всех.

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Зачем в ссср покупали хрусталь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Хрустальная посуда являлась символом роскоши и изысканности в советское время. Она приобреталась для особых случаев, таких как праздники или важные гостевые визиты. В то время хрусталь был роскошью, доступной не для всех.

Мечта коллекционеров

Сегодня советский хрусталь является объектом коллекционирования и вызывает у многих людей интерес. Особенно ценится хрусталь производства Ленинградского стекольного завода имени Кирова и Белорусского завода хрусталя. Такой хрусталь отличается особой чистотой, блеском и качеством.

Что ценится больше всего

Продать советский хрусталь можно через антикварные магазины, аукционы или онлайн-площадки. Цена на хрусталь зависит от его состояния, возраста, производителя и модели. Наибольшую стоимость имеют эксклюзивные модели, выпущенные в ограниченном количестве или совсем редкие.

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На хрустале можно хорошо заработать

Стоимость советского хрусталя может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Например, за хрустальную вазу производства Ленинградского стекольного завода имени Кирова можно получить от 300 до 1500 долларов, а за комплект из шести рюмок Белорусского завода хрусталя - от 500 до 2500 долларов.

Советский хрусталь является уникальным объектом, который не только украшает интерьер, но и является важным историческим артефактом. Если вы являетесь владельцем советского хрусталя, то вы обладаете не только красивым и изысканным предметом, но и ценным антиквариатом.

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