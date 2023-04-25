Почему в СССР четверг был рыбным днём, а сейчас такого нет

Странного, но и сейчас многие люди по-прежнему следуют этой традиции.

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Почему в СССР в четверг был рыбный день / скриншот YouTube

В СССР в течение долгого времени четверг считался рыбным днем. Это была особенность советской культуры и традиций, которая имела свои исторические и культурные причины.

История рыбного дня в СССР

История рыбного дня в СССР началась еще в древние времена, когда рыба была одним из основных продуктов питания. В СССР этот обычай продолжился и превратился в традицию.

Значение рыбного дня в культуре СССР

Рыбный день в культуре СССР имел большое значение. Он символизировал воздержание и самоограничение, а также уважение к рыбной продукции. Более того, рыбный день являлся своего рода экологическим днем, направленным на сохранение природных ресурсов.

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Почему четверг стал рыбным днем

В СССР четверг стал рыбным днем по нескольким причинам. Во-первых, это был день, когда на рынках появлялась свежая рыба. Во-вторых, рыба была одним из немногих продуктов, которые можно было покупать за сбережения. И, наконец, рыба была легко доступна в любом регионе СССР.

Современность: что стало с рыбным днем

В настоящее время рыбный день не является обязательным, однако, многие люди по-прежнему следуют этой традиции. Более того, рыбный день все еще остается важным элементом культуры.

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