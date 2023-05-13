Сельдь из Норвегии используется для приготовления 10 миллионов блюд во всем мире ежедневно.

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Почему в Норвегии местные жители едят селедку 21 раз в неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Жители Норвегии всегда добывали рыбу, которую обменивали на дерево и другие необходимые товары. Рыба, особенно сельдь, была важной частью питания викингов и пользуется популярностью по сей день в Скандинавии.

Согласно статистике, скандинавы едят впечатляющее количество рыбы, а норвежцы являются одними из самых крупных потребителей рыбы в мире.

Как гласит местная поговорка, норвежцы едят сельдь 21 раз в неделю. И это не преувеличение.

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Норвежцы едят селедку даже на завтрак

Норвежские ученые подсчитали, что один житель страны потребляет в среднем 45 кг рыбы в год. Сельдь является основным продуктом рыболовства в стране и присутствует в свежемороженом, соленом и копченом виде на прилавках. Норвежцы приготавливают из сельди множество блюд, включая салаты, супы, закуски, паштеты, горячие блюда и пироги. Они также предпочитают есть сельдь с молоком на завтрак, что является одной из традиций нации.

Сельдь из Норвегии используется для приготовления 10 миллионов блюд во всем мире ежедневно. Она бывает вареной, жареной, соленой, маринованной и даже квашеной. Вкус сельди в Норвегии отличается от привычного и считается непривычно сладким и восхитительным.

Неоспоримая польза сельди

Экологически чистая среда обитания оказывает влияние на вкусовые свойства сельди. Благоприятные океанические течения и прохладная вода замедляют рост рыб, что делает их мякоть более упругой. Хорошо засоленная жирная сельдь хранится долго и является традиционным продуктом для нации.

Норвежцы считают сельдь серебром моря и ценят ее не только за блеск чешуи, но и за ее вкусовые и питательные свойства

Кроме того, сельдь доступна по доступной цене, поэтому она является доступной и популярной продукцией в Норвегии. Благодаря этому, местные жители могут получать необходимые витамины и питательные вещества, не переплачивая за дорогие продукты.

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