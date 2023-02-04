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Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

4 февраля 2023, 04:20
Если мыть посуду в гостях, есть риск навлечь беду на себя или хозяев. Если празднование в вашем доме, лучше не позволять чужим людям помогать вам с посудой.
Посуда, мыть посуды
Если гости будут помогать мыть посуду, это может навлечь беду/ ua.depositphotos.com, Instagram

После праздничного застолья некоторые внимательные гости могут предложить свою помощь в уборке со стола. Казалось бы, это совсем безобидное предложение и бояться его не стоит. Но не всё так просто. Наши предки верили в особую силу некоторых домашних ритуалов. И поэтому появился ряд примет, в частности относительно того, что будет, если мыть посуду в гостях.

Считалось, что во время мытья посуды происходит очищение не только на материальном уровне, но и на энергетическом. Ведь столовые приборы, которыми мы пользуемся, держат в себе определенную энергетику. Также пища способна накапливать в себе как положительную, так и отрицательную энергетику. Поэтому процесс мытья посуды будет влиять и на атмосферу дома.

Кому можно мыть посуду в гостях

Есть ряд ситуаций, когда нет ничего страшного в том, что гости помогут вам убирать со стола и помыть посуду. В частности, это допустимо:

  • Незамужней девушке – она может "намыть" себе жениха. Однако нельзя незамужней позволять мыть посуду дома у замужней, иначе есть риск, что она "заберет" мужа из дома. А вот в семье неженатого парня как раз неплохо, чтобы посуду помыла незамужняя девушка – это будет способствовать тому, чтобы он скоро женился.
  • Другу семьи, который часто бывает в гостях, если вы уверены, что у него нет никаких дурных помыслов.
  • Дальним родственникам, особенно тем, встречи с которыми вы долго ждали – это принесет вам новые встречи и путешествия.
  • Девушке в доме своих родителей – если дома у них были ссоры или "натянутая атмосфера", то после этого всё начнет налаживаться.
  • Маме дома у детей – это принесет счастье.
  • Кровным родственникам.

Также нет никаких оговорок относительно мытья в гостях детской посуды. У детей чистая и невинная энергетика, поэтому это им никак не навредит.

Кому нельзя мыть посуду в гостях

  • Замужней женщине нельзя мыть в гостях ножи и вилки – это может привести к ссоре среди мужчин в этом доме или к измене.
  • Чужим людям нельзя мыть посуду дома у незамужней девушки – считалось, что таким образом можно "смыть" ее счастье, и она рискует никогда не выйти замуж.
  • Незамужней девушке дома у замужней – ведь есть риск, что муж уйдет из дома к другой. Если же во время мытья посуды она разобьет тарелку или миску, то может разрушить семейное счастье.

Причина того, почему нельзя мыть посуду в гостях, кроется в рисках еще и для самого гостя, а не только для хозяев дома. Так, если после застолья помыть всю посуду за собой и хозяевами, то можно забрать себе всё несчастья из дома.

Также если гость помоет нож, то он может потом поссориться с хозяевами дома.

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