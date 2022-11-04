В доме очень много мух: лучшие средства избавления от жужжащих насекомых

Боятся мухи в квартире запаха водки и аромата черного перца / ua.depositphotos.com

Мухи в доме появляются чаще всего неожиданно, залетая в жилище с улицы. Они много летают, жужжат, чем раздражают человека. За счет своих лап-присосок мухи могут закрепиться на любой поверхности, даже на потолке. В среднем мухи живут около месяца. Но они быстро размножаются и мешают людям. Поэтому вопрос, как избавиться от мух дома, волнует многих. Существует немало методов, каждый из которых по-своему эффективен.

Откуда мухи в доме

Многие из нас оставляют форточки открытыми и не вешают на окна москитные сетки. Именно так проникают в дом мухи и другие насекомые. Порой достаточно открыть окно или форточку всего на несколько минут и муха уже тут как тут в вашей комнате. Они может залететь к вам к любую пору года.

Для того чтобы муха поселилась в вашем жилище, ей нужны определенные условия.

Пищевые отходы

Пищевые отходы, краны, которые текут, открытые мусорные ведра – источник еды для мух. Если появилось очень много мух, проверьте санитарное состояние квартиры.

Постоянная температура и влажность

Разные летающие насекомые любят, когда в потенциальном месте их обитания сохраняется одинаковая температура и уровень влажности. В таком случае их личинки защищены от погибели, и мухи появляются в обычной квартире.

Наличие кладки мухи

Во время теплого сезона муха может отложить кладку. Нередко это происходит в самых укромных местах. Потом оттуда могут вылетать большей мухи. Они способны летать в квартире как осенью, так и зимой

Щели в полу и потолке

Мухи могут обосноваться а труднодоступных местах – щелях в полу и потолке. Не факт, что они заберутся именно туда, однако риск их появления есть.

Комнатные растения

Мухи в квартире могут появиться из-за комнатных цветов. В спелых плодах и горшках часто находится кладка мух. Оттуда появляются дрозофилы или маленькие коричневые мухи.

Мусор у дома

В теплое время года мухи могут явиться в ваше жилище из-за неухоженной придомовой территории и несвоевременного вывоза мусора коммунальщиками.

Мух принесли с улицы

Личинки насекомых можно занести в дом вместе с мясными продуктами. Есть риск появления больших и черных мух. Человек или животные способны их приносить с улицы.

Лучшее средство от мух в доме

Мухобойка

Старый дедовский метод. Мухобойка безопасна и эффективна, но обычно только в том случае, если вы подвижные человек и можете гоняться за мухами. К тому же после использования мухобойки остаются следы на поверхностях.

Фумигаторы

Часто фумигаторы ставят в доме или на даче. Они просты и эффективны – нужно лишь поставить в устройство пластину со специальным составом и включить его в розетку. Пропитка не несет опасности для человека, но все же лучше с осторожностью использовать фумигатор, если в доме есть дети и люди с аллергией.

Липучка

Липкая лента, липучка – известный метод ловли мух и борьбы с ними. Лента пропитана веществом, которое манит мух. Препарат безопасен для людей и домашних животных.

Ленты советуют держать на безопасном от огня расстоянии и лучше подальше от солнечного света и сквозняков. Тогда лента дольше прослужит.

Ультразвуковой отпугиватель

Обычно устройство ставят в квартирах. Оно излучает ультразвуковые волны определенной частоты, которые действуют на насекомых на расстоянии. Прибор считается безопасным для людей и экологичным.

Аэрозоли

Весьма эффективный метод борьбы с мухами. Поможет избавиться и от мух и других насекомых, которые погибают практически сразу после распыления. Это позволяет очень быстро избавиться от мух в доме. Но есть и свои недостатки – препараты представляют вред для человека и животных. Нужно тщательно проветрить комнату перед тем, как вы начнете борьбу с насекомыми.

Как избавиться от мух в доме народными средствами

Речь пойдет о простых средствах, которые у одних работают, а у других – не очень. Чтобы проверить эффективность, нужно испытать на опыте.

Эфирные масла

Представим, что у вас есть аромалампа. В нее следует добавить масло лаванды, базилика, мяты, эвкалипта или гвоздики. Если аромалампы нет – несколько капель эфирного масла нужно растворить в воде.

Перед распылением – открыть окна, обеспечьте мухам вылет. Раствором брызгают везде. Это временный метод, аромамасла быстро испаряются и мухи могут вернуться.

Водка

Чего боятся мухи в квартире или в доме, так это запаха водки. Ее можно залить в пульверизатор и попрыскать во всех комнатах. Окна тоже лучше открыть, чтобы мухи смогли улететь.

Яблочный уксус

Его наливают в банку и закрывают крышкой. Отверстие под мух делается диаметром 5-6 миллиметров. Мухи попадают в отверстия и гибнут. Это практически ловушка.

Черный перец

Очень не по вкусу мухам черный перец. Достаточно разложить его вместах, где они скапливаются. Метод может быть сомнительным – мухи, учуяв перец, могут летать по всей квартире, облетая такие места.

Растение

Венерина мухоловка и жирянка – два растения, которые охотятся на мух. У венерины мухоловки захлопываются листья, когда в них попадает муха. А жирянка вырабатывает еще и сахар – мухам он нравится: они садятся на листья и в итоге к ним прилипают.