УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В доме очень много мух: лучшие средства избавления от жужжащих насекомых

4 ноября 2022, 04:00

В доме много мух может появиться из-за постоянно открытых окон, пищевых отходов, неизменной температуры и влажности, а также комнатных растений и мусора.

Муха
Боятся мухи в квартире запаха водки и аромата черного перца / ua.depositphotos.com

Мухи в доме появляются чаще всего неожиданно, залетая в жилище с улицы. Они много летают, жужжат, чем раздражают человека. За счет своих лап-присосок мухи могут закрепиться на любой поверхности, даже на потолке. В среднем мухи живут около месяца. Но они быстро размножаются и мешают людям. Поэтому вопрос, как избавиться от мух дома, волнует многих. Существует немало методов, каждый из которых по-своему эффективен.

Откуда мухи в доме

Многие из нас оставляют форточки открытыми и не вешают на окна москитные сетки. Именно так проникают в дом мухи и другие насекомые. Порой достаточно открыть окно или форточку всего на несколько минут и муха уже тут как тут в вашей комнате. Они может залететь к вам к любую пору года.

Для того чтобы муха поселилась в вашем жилище, ей нужны определенные условия.

Пищевые отходы

Пищевые отходы, краны, которые текут, открытые мусорные ведра – источник еды для мух. Если появилось очень много мух, проверьте санитарное состояние квартиры.

Постоянная температура и влажность

Разные летающие насекомые любят, когда в потенциальном месте их обитания сохраняется одинаковая температура и уровень влажности. В таком случае их личинки защищены от погибели, и мухи появляются в обычной квартире.

Наличие кладки мухи

Во время теплого сезона муха может отложить кладку. Нередко это происходит в самых укромных местах. Потом оттуда могут вылетать большей мухи. Они способны летать в квартире как осенью, так и зимой

Щели в полу и потолке

Мухи могут обосноваться а труднодоступных местах – щелях в полу и потолке. Не факт, что они заберутся именно туда, однако риск их появления есть.

Комнатные растения

Мухи в квартире могут появиться из-за комнатных цветов. В спелых плодах и горшках часто находится кладка мух. Оттуда появляются дрозофилы или маленькие коричневые мухи.

Мусор у дома

В теплое время года мухи могут явиться в ваше жилище из-за неухоженной придомовой территории и несвоевременного вывоза мусора коммунальщиками.

Мух принесли с улицы

Личинки насекомых можно занести в дом вместе с мясными продуктами. Есть риск появления больших и черных мух. Человек или животные способны их приносить с улицы.

Лучшее средство от мух в доме

Мухобойка

Старый дедовский метод. Мухобойка безопасна и эффективна, но обычно только в том случае, если вы подвижные человек и можете гоняться за мухами. К тому же после использования мухобойки остаются следы на поверхностях.

Фумигаторы

Часто фумигаторы ставят в доме или на даче. Они просты и эффективны – нужно лишь поставить в устройство пластину со специальным составом и включить его в розетку. Пропитка не несет опасности для человека, но все же лучше с осторожностью использовать фумигатор, если в доме есть дети и люди с аллергией.

Липучка

Липкая лента, липучка – известный метод ловли мух и борьбы с ними. Лента пропитана веществом, которое манит мух. Препарат безопасен для людей и домашних животных.

Ленты советуют держать на безопасном от огня расстоянии и лучше подальше от солнечного света и сквозняков. Тогда лента дольше прослужит.

Ультразвуковой отпугиватель

Обычно устройство ставят в квартирах. Оно излучает ультразвуковые волны определенной частоты, которые действуют на насекомых на расстоянии. Прибор считается безопасным для людей и экологичным.

Аэрозоли

Весьма эффективный метод борьбы с мухами. Поможет избавиться и от мух и других насекомых, которые погибают практически сразу после распыления. Это позволяет очень быстро избавиться от мух в доме. Но есть и свои недостатки – препараты представляют вред для человека и животных. Нужно тщательно проветрить комнату перед тем, как вы начнете борьбу с насекомыми.

Как избавиться от мух в доме народными средствами

Речь пойдет о простых средствах, которые у одних работают, а у других – не очень. Чтобы проверить эффективность, нужно испытать на опыте.

Эфирные масла

Представим, что у вас есть аромалампа. В нее следует добавить масло лаванды, базилика, мяты, эвкалипта или гвоздики. Если аромалампы нет – несколько капель эфирного масла нужно растворить в воде.

Перед распылением – открыть окна, обеспечьте мухам вылет. Раствором брызгают везде. Это временный метод, аромамасла быстро испаряются и мухи могут вернуться.

Водка

Чего боятся мухи в квартире или в доме, так это запаха водки. Ее можно залить в пульверизатор и попрыскать во всех комнатах. Окна тоже лучше открыть, чтобы мухи смогли улететь.

Яблочный уксус

Его наливают в банку и закрывают крышкой. Отверстие под мух делается диаметром 5-6 миллиметров. Мухи попадают в отверстия и гибнут. Это практически ловушка.

Черный перец

Очень не по вкусу мухам черный перец. Достаточно разложить его вместах, где они скапливаются. Метод может быть сомнительным – мухи, учуяв перец, могут летать по всей квартире, облетая такие места.

Растение

Венерина мухоловка и жирянка – два растения, которые охотятся на мух. У венерины мухоловки захлопываются листья, когда в них попадает муха. А жирянка вырабатывает еще и сахар – мухам он нравится: они садятся на листья и в итоге к ним прилипают.

насекомые Муха
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:26

"Испанский стыд": Волчокова в трусах выперлась на подиум

04:00

В доме очень много мух: лучшие средства избавления от жужжащих насекомых

03:20

Военный эксперт рассказал, изменит ли зима ход боев ВСУ с врагами

02:57

Гибкая, как тростинка: Светлана Лобода в мини-шортиках похвасталась растяжкой

02:10

Не признаются, что проигрывают Украине: генерал сказал, почему РФ обвинила Британию в нападении на их флотВидео

Реклама
01:03

Гороскоп на неделю 7-13 ноября: Львам – испытания, Стрельцам – интриги, Водолеям – ссорыВидео

00:51

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

00:51

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

00:01

График отключения света 4 ноября: где в Украине будут отключать электроэнергиюВидео

03 ноября, четверг
23:57

Кулеба рассказал о том, как окончание войны будет приемлемым для УкраиныВидео

23:28

"Виделись, когда гулял с детской коляской": глава Сумской ОВА потерял друга-военного на фронте

23:26

Выбили оккупантов: ВСУ подняли флаг Украины еще в одном селе в Херсонской областиВидео

23:00

"В Крым к морю не хочешь - забыла, где дом?": в Сети жестко разругали Лорак за фото в ИспанииВидео

22:58

"Живая мечта": разгоряченная Наоми Кэмпбелл в крошечном белом бикини показала дикие прыжки

22:56

"Погибло больше, чем на войне в Чечне": пропагандисты в РФ признали огромные потери оккупантов - BildВидео

22:55

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

22:41

"80 атак каждый день": Залужный рассказал о мощной активности России на фронтеВидео

22:39

"Путин жаждит переговоров": эксперт объяснил, как РФ пытается спасти ситуацию с войной в УкраинеВидео

22:28

Россия уже готова вывести войска из Херсона - PoliticoВидео

22:22

Какая страна, такие эксперты: муж Тодоренко стал знатоком криптовалюты

Реклама
22:14

Сталлоне рассказал, почему решил не разводиться с женойВидео

22:00

Сын Синди Кроуфорд показал свою горячую невесту

21:58

Выбили зубы и заставили раздеться: оккупанты жесткого изнасиловали беременную украинкуВидео

21:45

Святослав Вакарчук впервые откровенно рассказал о своих детях, которые помогают ему пережить войнуВидео

21:42

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

21:16

ВСУ освободят Херсон методично и эффективно - министр обороны СШАВидео

21:11

Любил валяться в грязи: ВСУ ликвидировали ефрейтора РосгвардииВидео

21:08

"Тебе скоро прилетит, тварь!": Киркоров слетел с катушек из-за критики в его сторону

20:55

"Россия в один миг прекратит свое существование": Зеленский ответил на "ядерную" угрозуВидео

20:40

"Не две-три недели": Арестович озвучил новый прогноз по войне в УкраинеВидео

20:29

169 гривен за десяток: цены на яйца в Украине бьют рекордыВидео

20:26

В начале зимы: когда Украину ждет мощный прорыв в войне - прогноз таролога

20:10

Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекойВидео

19:40

Эксперт спрогнозировал, способен ли Иран развязать войну на Среднем ВостокеВидео

19:38

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

19:32

В постели с королем: королевский биограф рассказал об интимных проблемах Чарльза и Дианы

19:20

Россиянам на левом берегу Херсонщины остается только терпетьмнение

19:18

"Более 1000 единиц": Россия заключила контракт с Ираном на поставку баллистических ракет - ГУРВидео

19:14

Самый счастливый день месяца: 2 знакам зодиака мощно повезет в полнолуние 8 ноябряВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 4 ноября 2022: Девам – обман, Весам – неприятный разговор, Водолеям – тратыВидео

Реклама
18:52

Украину накроет снегопад и ударит мороз: синоптики рассказали о приходе холодрыгиВидео

18:50

День железнодорожника 2022: поздравления и картинки к празднику

18:35

Как готовить голубцы, которые не разваливаются: рецепт и советыВидео

18:16

Зеленский поставил условие для участия в саммите G20: дело в ПутинеВидео

18:07

Хотели решить "проблему Украины": Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну - The TimesВидео

17:44

"Обломки разлетелись на два квартала": ВСУ уничтожили базу ФСБ в МелитополеВидео

17:41

Бывший военный ВСУ обстреливает Украину с российского корабля

17:41

Путин обсуждал с Эрдоганом применение ядерного оружия: появились подробностиВидео

17:22

Россию разоблачили во лжи из-за истерии о "грязной бомбе" и дико опозорилиВидео

17:08

Больше никакой вони: как избавиться от неприятного запаха из унитаза

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять