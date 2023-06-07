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Почему в четверг нужно пить кофе с корицей - лишь мудрые люди знают ответ

Анна Подгорная
7 июня 2023, 21:50 обновлено 7 июня, 21:50
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Вы будете жалеть, что не знали про такое свойство кофе с корицей ранее. Напиток способен приятно удивить не только вкусом.
Как правильно готовить и пить денежный кофе с корицей в четверг
Как правильно готовить и пить денежный кофе с корицей в четверг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Утренний кофе стал неотъемлемым ритуалом для многих людей: кто-то любит крепкий эспрессо, кто-то предпочитает утопить горький напиток в молоке и сахаре, кто-то добавляет сироп или даже ликер для поднятия настроения. Но мало кто знает, что в четверг можно приготовить денежный кофе, пряный аромат и чарующий вкус которого принесет приятную тяжесть в кошельке.

Те, кто практикует фэншуй здесь соглашается с эзотериками - правильный кофе во второй половине недели способен зарядить вашу денежную ауру на прибыль. Для чего пьют кофе с корицей именно по четвергам, и какого результата следует ожидать от денежного кофе, расскажет Главред.

Ритуал с напитком проводится очень просто: утром приготовьте кофе в турке любимым способом. Важно, чтобы вода в джезву заливалась только чистая. Когда напиток будет практически готов, и на поверхности появятся первые пузырьки или пенка, добавьте в него кусочек палочки корицы или молотую пряность по вкусу.

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кофе
Как правильно готовить и пить денежный кофе с корицей в четверг / pexels.com

Пока ваш "денежный кофе" напитывается запахом корицы, про себя или вслух необходимо трижды произнести: "Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки у меня прирастают. Да будет так!". А затем с удовольствием, смакуя и визуализируя открывшийся для вас денежный поток, выпейте кофе.

Эзотерики также предлагают свой вариант, что нужно, говорить когда пьешь кофе с корицей. Есть еще такие слова: "Монеты златые меж серебряный берегов рекой текут, да в кошель (свое имя) деньги за деньгой несут. Сколько ни черпать, всё вовек не вычерпать. Как сказано, так отныне будет".

кофе
Как правильно готовить и пить денежный кофе с корицей в четверг / pexels.com

Некоторые считают, что просто заговорить утренний кофе с корицей по четвергам - не достаточно. Дескать не каждый четверг может настроить вас на финансовую волну. В таком случае стоит обратить внимание на фазу Луны - на растущую "денежный кофе" может оказаться более эффективным.

Результата от кофе с корицей по четвергам стоит ждать уже через несколько дней, считают мистики. Вероятней всего это будет возвращение старого долга, неожиданная прибавка к зарплате, премия или денежный бонус. Не исключено, что "денежный кофе" принесет не просто прибыль, а качественный и стабильный способ ее получить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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