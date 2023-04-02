Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

После 40 лет тело начинает увядать, поэтому день рождения в этом возрасте не является для большинства хорошим поводом для радости.

Почему в 40 лет не отмечают день рождения / Фото pixabay.com

Существует суеверие, что отмечать свой сороковой день рождения - не самая хорошая идея. Роскошное празднество якобы может привести лишь к неприятностям. Так ли это на самом деле?

Цифра 40 ассоциируется со смертью, злом и страданиями

В Библии можно найти множество примеров, когда упоминается число 40:

наводнение во время Великого потопа длилось 40 дней;

Иисус находился на земле после своего воскрешения также 40 дней;

Моисей водил еврейский народ по пустыне в течение 40 лет.

Кроме того, число 40 играет важную роль в поминальных обрядах. Согласно христианской традиции, на 40-й день после смерти душа человека предстает перед Богом в третий и последний раз, а Бог решает, куда ей отправиться. Поэтому в этот день принято поминать усопшего.

видео дня

В Китае, Японии и Корее число 4 ассоциируется со злом, несчастиями и опасностью. Все дело в том, что название этой цифры звучит похоже на слово "смерть". В этих странах нельзя найти номера квартир, домов или лифтов с цифрой 4, а на общественном транспорте также отсутствуют маршруты с таким номером. Даже на мобильные телефоны, номера которых содержат цифру 4, действуют скидки.

Кстати, в Китае полагают, что праздновать 40-летие не стоит только мужчинам. Женщинам же лучше не устраивать торжеств в 30‑летие.

Согласно одному из популярных суеверий, именно к 40-летию человека покидает ангел-хранитель, оставляя его без высшей защиты.

Психологические причины

Рубеж в 40 лет считается переходом к зрелости. В этом возрасте начинают проявляться внешние признаки старения, организм медленнее восстанавливается после заболеваний и нагрузок, а физическая форма ухудшается.

Так как средняя продолжительность жизни составляет примерно 70–80 лет, то пятый десяток заставляет задуматься о том, что половина пути уже пройдена. А это, согласитесь, не повод для радости. Кстати, согласно исследованиям, период с 40 до 50 лет — самый несчастливый в жизни человека.

Приметы, связанные с празднованием сорокалетия

Само слово "сорок" несет в себе негативный смысл. Если условно разделить его на две части, то "сор" и "рок" — слова, которые провоцируют неприятные ассоциации.

Если женщина решит отметить 40-летний юбилей, то может ускорить старение, а еще это грозит ей более тяжелыми последствиями, например, она рано станет вдовой.

Мужчина, устроив вечеринку в свой 40-й день рождения, привлечет в свою жизнь негатив и трудности, вплоть до собственной гибели.

Подарки, преподнесенные на сорокалетие, имеют отрицательную энергетику.

Как правильно отметить юбилей 40 лет

Есть несколько способов и отметить юбилей, и на всякий случай избежать негативного влияния предрассудков. Например, можно отпраздновать последний день своих 39 лет или первый день сорокового года.

Чтобы не повлиять на энергетику своего будущего, вместо роскошного торжества можно устроить праздник в кругу самых близких людей. А еще лучше - не устраивать застолье, а потратить деньги на исполнение заветного желания.

Вам также может быть интересно: