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Почему употребление белого хлеба может вызвать деменцию - ответ диетолога

22 января 2022, 01:44
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Кроме того, врач-диетолог Елена Соломатина еще раз посоветовала людям больше овощей и фруктов, а также гораздо чаще употреблять орехи и рыбу.

Хлеб
Почему употребление белого хлеба может вызвать деменцию - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com/

Белый хлеб может привести к деменции ‒ потому что в нем содержится большое количества маргарина и сахара, заявила Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала известный врач-диетолог Елена Соломатина.

Для того, чтобы сократить негативное воздействие на сосуды и, как следствие, на мозговую деятельность, специалист рекомендовала в категорическом тоне употреблять цельнозерновой продукт ‒ желательно с овощами.

"Если хочется хлеба с чем-то, например, с сыром, то сверху должен быть кусок перца, салат, огурец – все что угодно. Но обязательно клетчатка должна присутствовать", – подчеркнула Соломатина.

Диетолог еще раз напомнила, что фастфуд, печенье, сухарики содержат трансжиры (жиры, которые обогащены водородом) и разрушают сосуды.

"Консерванты, красители, алкоголь, жиры – все это тоже разрушительно действует. Печень пытается их вывести, потом перестает с этим справляться и в конечном итоге повреждается, не может выработать нормальный холестерин. То есть она начинает вырабатывать холестерин низкой плотности, который как раз и формирует атеросклеротические бляшки", – пояснила Соломатина.

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Кроме того, диетолог посоветовала людям больше овощей и фруктов, а также гораздо чаще употреблять орехи и рыбу.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

viber
хлеб здоровье белый хлеб деменция
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