Почему умные люди кладут клубнику в соленую воду после огорода

В социальных сетях полно видеороликов, где люди повторяют эксперимент с клубникой и солью.

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Зачем замачивать клубнику в соленой воде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Летом мы любим полакомиться горстью свежей клубники, а в социальных сетях мы видим, как люди фанатично окунают клубнику в емкость с соленой водой.

И причина этого не столь аппетитна, как вы ожидаете.

Нежелаемые попутчики

Все мы иногда находим жучка в своей тарелке с фруктами, но внутри фруктов тоже могут быть насекомые. В соцсетях довольно популярны видео, на которых люди окунают клубнику в соленую воду. Когда клубника находится в воде некоторое время, из нее выползают крошечные червячки.

Многие люди ополаскивают фрукты под краном, прежде чем откусить кусочек. Однако, чтобы убедиться, что клубника внутри тоже чистая, потребуется немного больше усилий.

Как удалить червей из фруктов?

Для этого просто наполните миску водой и добавьте в нее соль. Когда соль растворится, окуните клубнику в воду. Затем дайте фруктам пропитаться от нескольких минут до получаса. Черви и другие мелкие насекомые выползут из клубники в соляную ванну.

Смотрите видео о том, чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть:

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