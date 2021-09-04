Почему у людей возникает ижзога и как от нее избавиться - ответ диетолога

Почему у людей возникает ижзога и как от нее избавиться - / ua.depositphotos.com

Регулярная изжога, как правило, появляется у людяей, которые неправильного питаются. Именно так высказалась американский диетолог и нутрициолог Викки Петерсен, сообщает портал Digital Journal.

Врач также раскрыла дополнительные факторы возникновения изжоги и поделилась советами по ее скорому устранению.

Причинами изжоги, говорит она, могут служить избыточный вес и ежедневный рацион с большим количеством жиров. Также изжогу могут провоцировать курение и стресс. Одним из следствий заболевания может быть бессонница, поэтому специалист рекомендует употреблять легкую пищу перед сном для избавления от нее.

Переизбыток кофеина в организме также грозит возникновением изжоги. Наконец, по словам Петерсен, изжога может появляться в случае грыжи пищевода.

Для избавления от неприятных ощущений врач предлагает три эффективных метода: медленное употребление еды и тщательное пережевывание, не ложиться после приема пищи и занятия спортом на голодный желудок.

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"Переполнение желудка может вызвать спазмы и стать причиной изжоги. Попробуйте есть медленнее и потратить больше времени на пережевывание. После приема пищи оставайтесь в вертикальном положении. Если вы ляжете, то это может помешать эффективному перемещению содержимого желудка в кишечник", — подытожила Петерсен.

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Напомним, ранее CNN сообщало - со ссылкой на исследование - что те больные COVID-19 люди, которые принимали обычное лекарство (фамотидин) от изжоги во время госпитализации, имели более чем в два раза больше шансов выжить после заражения инфекцией.

В то же время ученые подчеркнули, что пока неясно, стало ли пациентам лучше конкретно из-за фамотидина, либо же это было просто совпадение.