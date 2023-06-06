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Почему у индийских женщин самые роскошные волосы в мире: секрет красоты

Алена Кюпели
6 июня 2023, 19:38 обновлено 6 июня, 19:47
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Женщины индии знают секреты и тонкости красоты своих волос. Они используют популярное средство, но делают это правильно.
волосы, маска для волос
Они носят длинные красивые волосы/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Согласно глобальному исследованию, основанному на 4 характеристиках, определяющих здоровье волос — густоте, силе на растяжении, блеске и гладкости — у индийских женщин самые лучшие волосы в мире.

Так в чем же секрет? Чем мажут волосы индийские женщины? Что дает эту блестящую венчающую шевелюру? Ответ прост: на самом деле это старое доброе простое кокосовое масло. В то время как кокосовое масло относительно недавно приобрело всемирную известность, индусы используют его на протяжении веков.

Вот как индийские женщины извлекали все полезные свойства кокосового масла, и вы тоже можете:

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Чем раньше, тем лучше

Индийские женщины знакомятся с замечательными преимуществами кокосового масла, когда им всего несколько дней от роду. Это потому, что кокосовое масло используется для детского массажа. Оно идеально, потому что полностью натуральное, не содержит химических веществ, обладает увлажняющими и противогрибковыми свойствами.

Поскольку оно такое нежное и увлажняющее, оно также снимает зуд и предотвращает шелушение, что делает его идеальным средством от перхоти и экземы. Кроме того, его противогрибковые свойства также помогают предотвратить сыпь, успокаивают кожу и уменьшают воспаление.

Они используют его регулярно

Индийские женщины делают "чампи" каждую неделю (если не чаще), чтобы их волосы росли длинными, густыми и сильными.

Чампи — это не что иное, как массаж горячим маслом. Вы должны разогреть масло на плите в течение нескольких секунд, а затем массировать кожу головы твердыми круговыми движениями, используя только кончики пальцев (не ногти).

Это древнее средство действительно работает, потому что кокосовое масло содержит лауриновую кислоту и витамин Е, которые глубоко ухаживают за волосами и запечатывают секущиеся кончики, а массаж улучшает кровообращение и стимулирует рост волос.

Они используют его для лечения послеродового выпадения волос

Древний ритуал "чампи" также блестяще работает для мам, страдающих послеродовым выпадением волос. Вы должны делать это неукоснительно — по крайней мере два раза в неделю, за час до мытья головы, в течение месяца — и вскоре вы почувствуете, как новые крошечные волосы прорастают по всей вашей голове. Это действительно довольно странное чувство, в хорошем смысле.

Просто помните, что когда вы делаете массаж с горячим маслом, поначалу у вас будут выпадать волосы. Пусть это вас не пугает. Это просто слабые волосы, которые все равно выпали бы через пару дней — вы просто видите все это сразу. Просто продолжайте в том же духе, и вы увидите заметную разницу в росте и качестве ваших волос.

Они используют его вместо шампуней против перхоти

Шампуни против перхоти содержат большое количество моющих средств. Не совсем то, что вам нужно для сухой, зудящей, шелушащейся кожи головы. Делайте то, что делают индийские женщины — используйте кокосовое масло, чтобы избавиться от перхоти.

Его противогрибковые, противомикробные и антибактериальные свойства помогают устранить перхоть, а его антиоксидантные и увлажняющие свойства глубоко питают сухую кожу головы, мгновенно уменьшая зуд.

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