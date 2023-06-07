Почему свекрови нельзя мыть посуду у невестки: что означает древняя примета

Наши предки верили, что пренебрежение таким правилом может привести к серьезным негативным последствиям.

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Почему свекрови нельзя мыть посуду у невестки/ ua.depositphotos.com

Когда мы ходим к кому-то в гости, хочется быть максимально вежливыми и помочь хозяевам убрать со стола грязную посуду, когда застолье закончится. Некоторые даже предлагают домовладельцам помочь вымыть гору посуды после празднования. Но древняя украинская примета, пришедшая еще от наших предков, утверждает, что такая помощь может кончиться плохо.

Почему нельзя мыть посуду в гостях

Издавна считается, что разнообразные кухонные принадлежности могут накапливать энергетику людей, которые постоянно ими пользуются. Мытье посуды в чужом доме несет риски как для хозяев этого дома, так и для гостя. Так, считается, что во время этого процесса гость может забрать на себя не только благосостояние хозяев жилья, но и их проблемы и несчастья.

Также считается, что чужой человек, моя посуду хозяев дома, может с водой смыть богатство, счастье и благополучие семьи. Если же это будет делать другая женщина, то потом между супругами в этом доме может произойти ссора.

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Наши предки верили, что такой ответственный процесс, как мытье посуды в своем доме, хозяева должны доверять только самым близким людям.

Почему свекрови нельзя мыть посуду у невестки

Считается, что свекрови нельзя мыть посуду у невестки, ведь это в итоге обернется ссорой между супругами. Во время мытья посуды свекровью "смываются" все чувства, поэтому дальше несогласия в семье могут даже привести к разводу. Свекровь может "зарядить" посуду отрицательной энергией, если она не ладит с невесткой.

Интересно, что есть примета, которая также запрещает невестке мыть посуду дома у свекрови.

Кому нельзя мыть посуду в гостях

Согласно приметам, также не рекомендуется, чтобы посуду в гостях мыла замужняя женщина, особенно если мыть нужно ножи и вилки. Считается, что в семье после этого будет измена или ссора.

Также нельзя, чтобы гость мыл руки над посудой, ведь это может спровоцировать финансовые проблемы у семьи.

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