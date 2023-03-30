Почему стыдно просить вернуть долг: как попросить должника вернуть деньги

Каждый человек хоть раз в жизни давал деньги в долг.

Почему стыдно просить вернуть долг / коллаж фото pexels.com

Достаточно часто после того, как мы что-то даем в долг - попросить человека вернуть его достаточно стыдно. Почему так происходит и как правильно напоминать о долге - расскажем далее.

Почему стыдно просить вернуть долг - первая причина

По словам психологов, причин у чувства стыда просить вернуть долг есть несколько. Как правило, одной из самых распространенных из них является боязнь потревожить близкого или знакомого человека. Вы можете ощущать чувство вины за то, что связываетесь с человеком только по вопросу денег и долга.

В этом случае, человек который дал в долг, будет ощущать, будто откупается от человека а то, что не уделяет ему внимания, но уделяет его такому вопросу как деньги.

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Почему неудобно просить вернуть долг - вторая причина

Также довольно часто человек, который напоминает о долге - боится показаться меркантильным и усложнять денежными вопросами дружбу. Возможно, также трудно напоминать о долге, потому что это может указывать на определенные трудности с деньгами, что для многих является постыдным из-за нездорового отношения к финансам. И, конечно, в обществе людям в принципе довольно трудно говорить о деньгах, что плавно, но может привести к конфликту из-за долга.

Как тактично попросить вернуть долг несколько простых правил

Для начала всем стоит осознать, что просить вернуть вам долг - это не стыдно, ведь касается вашего финансового благополучия. В таком случае в проигрыше тот, кто сам не помнит о том, что вовремя не вернул долг.

Для того, чтобы напомнить о долге - не стоит искать особенного момента, просто скажите об этом прямо и вежливо. Если вам неважно в какой форме произойдет возврат средств - вы можете предложить вернуть их, купив вам что-то или заплатив за совместный ужин, например. Также вы можете предложить должнику отдать деньги частями, если так ему будет легче. И главное - научитесь отказывать и не давать в долг тому, в ком вы не уверены.

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