glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

4 января 2023, 18:08
Расскажем, как самостоятельно избавиться от вибрации и прыгания техники, а когда нужно вызывать мастера.
Стиральная машинка вибрирует при отжиме
Стиральная машинка вибрирует при отжиме / pixabay.com

Стиральная машина есть в каждом доме и квартире. У этой техники множество достоинств, которые не требуют особого представления, но работа стиралки может и огорчить. Бытовая техника может прыгать и вибрировать даже на ровном полу. Это похоже на попытку побега машинки из ванной или кухни. Чтобы прекратить такие попытки нужно выяснить причины и устранить их. Практика показывает, что стиралка может вибрировать и прыгать независимо от своего возраста. Даже новые модели грешат таким поведением.

Почему машинка прыгает во время отжима: причины

Перед тем, как устранять эту неприятность нужно разобраться в причинах явления. Некоторые причины можно найти и устранить быстро, а некоторые придется долго искать. В первую очередь рассмотрим очевидные причины:

  1. Транспортировочные болты. Они крепят все детали машинки к ее корпусу и если их не снять после доставки, стиралка будет прыгать и вибрировать. Перед эксплуатацией их нужно открутить и снять, чтобы все части механизма свободно двигались во время отжима белья.
  2. Неровный и скользкий пол. Это еще одна причина, по которой техника может совершать попытку к бегству из ванной или кухни. Стиральная машина должна стоять на ровном и нескользком полу. Если нет возможности сделать поверхность идеально ровной, можно приобрести специальные ножки или коврики из резины.
  3. Перегрузка барабана бельем и его неравномерное распределение также могут привести к тому, что стиральная машинка будет вибрировать во время отжима. Если внутри барабана все бель собралось в одной точке в один большой ком, то такое явление неизбежно. Нужно отключить агрегат и распределить белье равномерно.
  4. Изнашивание амортизаторов и пружин внутри механизма стиралки. Если это причина вибрации, то придется менять указанные детали.
  5. Также вибрацию может вызывать инородная вещь в барабане. Булавки, заколки, различные металлические детали могут привести к дисбалансу техники.

Искать эти и другие причины, почему стиралка вибрирует и прыгает во время стирки должен мастер. Владельцы могут проверить барабан, очистить его от посторонних вещей, очистить фильтр от накопившегося там мусора. Если это не помогло, то лучше обратиться к специалисту.

Как устранить вибрацию стиральной машины самостоятельно

Устранить неполадку можно с помощью следующих нехитрых приемов:

  • сначала нужно отключить машинку, слить излишки воды и выключить ее из сети;
  • открыть дверцу и вытащить половину объема белья;
  • далее можно продолжить программу стирки, но выбрав менее интенсивный режим отжима.

Перед эксплуатацией нужно обязательно проверить стиральную машинку на устойчивость. Лучше во время установки использовать уровень и проверять, насколько ровно стоит техника относительно пола.

Если ответа на вопрос, почему вибрирует стиральная машина, найдено не было, нужно обратиться к мастеру, который сможет разобраться в причинах. Он откроет механизм и обследует технику на предмет наличия неполадок. Все поврежденные детали нужно обязательно заменить иначе вибрация приведет к еще большим поломкам.

стиральная машинка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:39

Шрифт из мертвых русских солдат: не крадите у себя же Победу

18:36

Вы будете удивлены: как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца

18:08

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

18:02

"Может и дальше продолжать эту игру": Данилов наехал на Шольца из-за танков Leopard 2 для УкраиныВидео

17:54

"Контузия без последствий": Гиркин жестко обозвал Рогозина после ранения в ДонецкеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:53

"Поля, усыпанные трупами": Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в БахмутВидео

17:52

Бизнес в военные времена: 711 миллионов гривень от Parimatch Ukraine в госбюджет и помощь ВСУ

17:16

В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия"

17:00

РФ перебрасывает свои войска из-под Бахмута: оккупанты выбрали новую "жертву" - WSJВидео

Реклама
16:58

Всю Украину накроет сильнейший циклон: синоптики предупредили о мощном снежном штормеВидео

16:40

Анатолий Анатолич жестко унизил Валерия Меладзе после его оправдания за слова "Слава Украине"

16:33

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:28

Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид: хакеры слили данныеВидео

16:21

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

16:11

Разведали и мощно ударили: в ВСУ раскрыли детали уничтожения сотен оккупантов в МакеевкеВидео

15:59

"От Крыма до Донбасса": весной ВСУ пойдут в самое горячее контрнаступление - БудановВидео

15:43

Путин стал посмешищем из-за фиаско в Украине, РФ ждет "трансфер силы" – БудановВидео

15:36

Голос країни и Андрей Мацола передали ВСУ оборудование, деньги на которое собрали в 12 сезоне шоу

15:36

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

15:03

Бойфренд Нади Дорофеевой намекнул на беременность певицы: "Услышали мои планы"

Реклама
14:58

РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения: в ГУР объяснили планы КремляВидео

14:58

Путин может выклянчить военную помощь у 2-3 стран, но все не так просто - ОгрызкоВидео

14:51

На Запорожье мощный прилет уничтожил комендатуру РФ до руин: оккупанты считают потериВидео

14:44

ЗРК Patriot развернут в Украине в максимально сжатые сроки: Кулеба сделал важное заявлениеВидео

14:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

14:18

Войска РФ перегруппировываются в Запорожской области и опасаются удара ВСУ по Мелитополю – АрестовичВидео

14:15

Мощный пожар в Сибири: партизаны остановили военные эшелоны РФ – ГУРВидео

14:03

Армия РФ теряет 80% из своих штурмовых групп под Бахмутом – нацгвардеецВидео

13:23

"Преступный улей должен быть разрушен": Кулеба призвал украинцев помочь выгнать РФ из Совбеза ООНВидео

13:22

"В РФ царь не может проиграть": для окончания войны нужно давить на окружение Путина – дипломатВидео

13:07

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

12:51

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

12:47

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

12:43

Новые батареи ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T для ВСУ: Кулеба рассказал о переговорахВидео

12:15

Угроза удара с трех направлений: эксперт раскрыл сценарий нового наступления РФВидео

12:00

Гороскоп на сегодня 4 января: Львам – знакомства, Весам- конфликты, Водолеям – неожиданные сюрпризыВидео

12:00

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - ОгрызкоВидео

11:57

Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом ПотемкинскомВидео

11:53

РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"Видео

Реклама
11:49

Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"Видео

11:48

Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФВидео

11:10

РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

11:04

Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали деталиВидео

10:57

"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - экспертВидео

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФВидео

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять