Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

Расскажем, как самостоятельно избавиться от вибрации и прыгания техники, а когда нужно вызывать мастера.

Стиральная машинка вибрирует при отжиме / pixabay.com

Стиральная машина есть в каждом доме и квартире. У этой техники множество достоинств, которые не требуют особого представления, но работа стиралки может и огорчить. Бытовая техника может прыгать и вибрировать даже на ровном полу. Это похоже на попытку побега машинки из ванной или кухни. Чтобы прекратить такие попытки нужно выяснить причины и устранить их. Практика показывает, что стиралка может вибрировать и прыгать независимо от своего возраста. Даже новые модели грешат таким поведением.

Почему машинка прыгает во время отжима: причины

Перед тем, как устранять эту неприятность нужно разобраться в причинах явления. Некоторые причины можно найти и устранить быстро, а некоторые придется долго искать. В первую очередь рассмотрим очевидные причины:

Транспортировочные болты. Они крепят все детали машинки к ее корпусу и если их не снять после доставки, стиралка будет прыгать и вибрировать. Перед эксплуатацией их нужно открутить и снять, чтобы все части механизма свободно двигались во время отжима белья. Неровный и скользкий пол. Это еще одна причина, по которой техника может совершать попытку к бегству из ванной или кухни. Стиральная машина должна стоять на ровном и нескользком полу. Если нет возможности сделать поверхность идеально ровной, можно приобрести специальные ножки или коврики из резины. Перегрузка барабана бельем и его неравномерное распределение также могут привести к тому, что стиральная машинка будет вибрировать во время отжима. Если внутри барабана все бель собралось в одной точке в один большой ком, то такое явление неизбежно. Нужно отключить агрегат и распределить белье равномерно. Изнашивание амортизаторов и пружин внутри механизма стиралки. Если это причина вибрации, то придется менять указанные детали. Также вибрацию может вызывать инородная вещь в барабане. Булавки, заколки, различные металлические детали могут привести к дисбалансу техники.

Искать эти и другие причины, почему стиралка вибрирует и прыгает во время стирки должен мастер. Владельцы могут проверить барабан, очистить его от посторонних вещей, очистить фильтр от накопившегося там мусора. Если это не помогло, то лучше обратиться к специалисту.

Как устранить вибрацию стиральной машины самостоятельно

Устранить неполадку можно с помощью следующих нехитрых приемов:

сначала нужно отключить машинку, слить излишки воды и выключить ее из сети;

открыть дверцу и вытащить половину объема белья;

далее можно продолжить программу стирки, но выбрав менее интенсивный режим отжима.

Перед эксплуатацией нужно обязательно проверить стиральную машинку на устойчивость. Лучше во время установки использовать уровень и проверять, насколько ровно стоит техника относительно пола.

Если ответа на вопрос, почему вибрирует стиральная машина, найдено не было, нужно обратиться к мастеру, который сможет разобраться в причинах. Он откроет механизм и обследует технику на предмет наличия неполадок. Все поврежденные детали нужно обязательно заменить иначе вибрация приведет к еще большим поломкам.