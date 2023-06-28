Почему собака гоняется за своим хвостом: игра или причина задуматься

Биолог рассказал, почему собака может гоняться за своим хвостом.

https://news.glavred.info/pochemu-sobaka-gonyaetsya-za-svoim-hvostom-igra-ili-prichina-zadumatsya-10481539.html Ссылка скопирована

Почему собака гоняется за своим хвостом / коллаж: Главред, фото: pexels

Все у кого есть собаки и у кого их нет хоть раз в жизни видели, как это животное может бегать за своим хвостом по кругу. Мы расскажем, в чем могут быть причины такого поведения.

Несмотря на то, что может показаться милым и забавным, это может указывать на какую-то проблему. Особенно, если это происходит часто.

Почему собака бегает по кругу - обучение охоте

Все хищники делают то же самое - гоняются за своим хвостом. Таким образом, они могут научиться ловить добычу, чтобы подготовиться к настоящей охоте. Щенки, как правило, часто гоняются за своим хвостом в первые шесть месяцев жизни. Однако, по словам Клаудии Винке - поведенческого биолога из Утрехтского университета, с собакой может быть что-то не так, если она продолжает гоняться за своим хвостом во взрослом возрасте. Это может указывать на дисфункциональное поведение. Если же ваша собака гоняется за своим хвостом крайне редко, то это может быть просто игривым поведением, но если это происходит часто, то что-то может быть не так.

видео дня

Почему собака гоняется за своим хвостом - возможная причина

Есть три возможных объяснения поведения вашей собаки. Для начала - ей может быть скучно, потому что не хватает внимания, пространства или физических упражнений.

Также это может означать, что у собаки стресс. Негативный стресс - при переезде или рождении ребенка, позитивный стресс - при визитах гостей.

Что значит если собака бегает за хвостом - необходимо знать

Последним возможным объяснением может быть то, что хвост или органы собаки, которые находятся в задней части туловища - болят или чешутся, и поэтому она пытается добраться до этого места.

Если вы видите, что ваша собака гоняется за своим хвостом часто и неспокойно, вам стоит посетить ветеринара.

Источник

Также вам может быть интересно: