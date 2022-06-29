Почему снятся кошмары и как от них избавиться/ pixabay.com

Кошмар - это тревожный сон, связанный с негативными чувствами и эмоциями. Обычно они возникают ближе к утру или во второй половине ночи.

У детей в возрасте от 3 до 6 лет кошмарные сны не редкость, но, как правило, их количество уменьшается после 10 лет. В подростковом и юношеском возрасте кошмары видятся девочкам чаще, чем мальчикам. Некоторые люди имеют их во взрослом возрасте или на протяжении всей жизни.

Почему сняться кошмары?

Ученые говорят, что кошмары по ночам - своеобразная закалка нервной системы. Они предполагают , что так нам будет легче справляться со стрессом в реальной жизни.

Эмоции и чувства, которые мы переживаем, проявляются именно во сне. Стресс-факторы окружают нас везде. Это могут быть внутренние конфликты или семейные ссоры. Также причиной может быть посттравматический стресс.

Читайте такжеСон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещимУченые также выяснили, что такие сны могут быть спровоцированы недостатком сна (бессонница и нарушение дыхания во сне значительно повышают риски), страшными фильмами и книгами, употреблением алкоголя или наркотиков.

Как избавиться от кошмаров

Избавиться от кошмарных сновидений можно улучшив свой сон. Определение возможной причины ваших кошмаров — важный первый шаг в борьбе с ними. Для того чтобы определить их, стоит обратиться за помощью к доктору.

Клинический психолог М. Бриус также рекомендует следующее:

Минимизируйте стресс. Стресс в повседневной жизни — материал для ночных кошмаров. Идентификация источников стресса и беспокойства, а также обучение управлением стресса могут помочь уменьшить количество кошмаров и плохих снов.

Стресс в повседневной жизни — материал для ночных кошмаров. Идентификация источников стресса и беспокойства, а также обучение управлением стресса могут помочь уменьшить количество кошмаров и плохих снов. Отрегулируйте прием лекарств . Многие лекарства могут способствовать появлению ночных кошмаров, включая лекарства от артериального давления и бессонницы. Обсудите с доктором или докторкой, как ваши лекарства могут влиять на сон и сновидения. Возможно, вы избавитесь от кошмаров, если смените препарат или его дозировку.

Многие лекарства могут способствовать появлению ночных кошмаров, включая лекарства от артериального давления и бессонницы. Обсудите с доктором или докторкой, как ваши лекарства могут влиять на сон и сновидения. Возможно, вы избавитесь от кошмаров, если смените препарат или его дозировку. Проконсультируйтесь с экспертом и определитесь с методом борьбы с ночными кошмарами.

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