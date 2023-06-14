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Почему "смородину" называют "порічками": Авраменко дал неожиданный ответ

Алёна Воронина
14 июня 2023, 06:50
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"Смородиною" называют лишь черные ягодки. Красные, несмотря на то, что это тоже смородина, называют "порічками".
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно – "смородина" или "порічка"/ скрин

Смородина является достаточно популярной ягодой среди украинцев. Но часто можно запутаться, как правильно называть различные ее виды. Ведь такие плоды бывают как черными, так и красными и даже белыми.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно называть эти ягоды, и почему красную смородину называют "порічками". Также он объяснил происхождение слов "смородина" и "порічки".

"Почему черную смородину называют "смородиною", а красную – "порічками"? Растения и с красными, и с белыми, и с черными кисло-сладкими ягодками принадлежат к одной семье крыжовниковых. В научной литературе есть разные взгляды на называние этих растений, однако в украинском бытовом языке устоялись два названия – "смородина" и "порічки", – рассказал Авраменко.

Он объяснил, что название "смородина" имеет очень интересное происхождение. Если потереть листья растения с черными ягодками, то можно услышать сильный специфический запах.

"А и в самом деле, слово "смородина" общекорневое со словом "сморід". Кто-то скажет: "Ну, "сморід" – это же неприятный запах?" Да. Но в древности "смердіти" означало "сильно пахнути". А уже со временем это слово приобрело значение "неприємно пахнути". А вообще то, в языках не всегда 2+2=4. Например, в русском языке "вонять" означает "смердіти", а в чешском языке "воне" означает "пахнути". Поэтому и духи в чешском языке так и называют – "вонялки", – объяснил языковед.

Авраменко подчеркнул, что в украинском языке можно использовать и название "смородина", и название "порічки". Просто первое используют в отношении черных ягодок, а второе – в отношении красных и белых.

"Черные ягодки называют "смородиною", ее листья душистые. А красные и белые – "порічками". Название "порічки" образовано от предлога "по" и существительного "річка". А и действительно, в природе это растение растет в основном возле рек", – сказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, какое происхождение слова "смородина" и что такое "порічка":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Александр Авраменко объяснил, почему в украинском языке нельзя употреблять слово "творог" и как правильно называть подходящий молочный продукт, на который мы привыкли так говорить.

Также раньше Авраменко рассказал, как правильно говорить – "будь ласка" или "прОшу". На самом деле похожие по значению слова могут иметь разное применение в зависимости от ситуации.

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