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Почему слоятся ногти на руках и что делать: когда нужно обратиться к врачу

Алена Кюпели
21 июля 2023, 00:14 обновлено 21 июля, 00:21
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Ногти - зеркало здоровья организма, на которые влияют не только внешние факторы.
Ногти - важнейший показатель здоровья
Ногти - важнейший показатель здоровья / Коллаж Главред, фото Pixabay

Чего не хватает в организме, если слоятся ногти? Этот вопрос звучит часто в кабинете у врача. Иногда на ногтях могут возникать горизонтальные трещины, в результате чего тонкие слои ногтей отслаиваются. Существует множество различных причин отслаивания или расслоения ногтей. Врачи называют это состояние онихошизией.

Ногти состоят из слоев защитного волокнистого белка, называемого кератином, который также встречается в коже и волосах. Кератин делает ногти крепкими, но внешняя травма или серьезное заболевание могут привести к отслаиванию тонких слоев ногтя.

Когда это происходит, ногти могут выглядеть тонкими. Они также могут быть чувствительными.

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Главред рассмотрит причины расслаивания ногтей и способы их предотвращения и лечения.

Почему начали слоится ногти

Легкий дефицит железа часто является причиной расслоения ногтей. Однако некоторые внешние причины и основные состояния здоровья также могут вызывать этот симптом.

К внешним причинам относятся:

  • чрезмерное мытье рук
  • мытье посуды без перчаток
  • сдирание лака с ногтей вместо жидкости для снятия
  • ношение гелевых или акриловых ногтей
  • использование ногтей, чтобы поднимать или открывать вещи
  • слишком сильное запиливание
  • воздействие на ногти определенных химических веществ
  • времяпровождение в жарких или влажных местах

Ногти могут отрастать долго, поэтому результаты внешней травмы могут проявиться только спустя много месяцев.

Основные состояния здоровья, которые могут вызвать отслоение или ломкость ногтей, включают:

  • железодефицитная анемия
  • обезвоживание
  • гипоактивная щитовидная железа
  • болезнь легких, которая также может вызвать желтизну ногтей
  • заболевание почек, о котором также может свидетельствовать коричневое окрашивание ногтей

Изменения в том, как растут ногти, также могут происходить по мере взросления человека.

Слоятся ногти на руках: причины и лечение

Так как о причинах мы поговорили выше, теперь рассмотрим лечение слоящихся ногтей в домашних условиях

Лучший способ лечения слоящихся ногтей:

  • употребление продуктов, богатых железом, или прием добавок железа
  • держать ногти коротко подстриженными
  • подпиливать ногти до закругленного края, чтобы они меньше цеплялись и рвались
  • увлажнять ногти

Напомним, ранее стало известно о том, что характер человека можно понять еще до начала общения с ним по некоторым признакам.

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