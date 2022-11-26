Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

Морозильная камера умеет не только хранить наши продукты, но и отлично справляется с некоторыми проблемами нашей одежды.
Вы приобрели теплую кофту, которая вам очень пришлась по вкусу и хорошо "вписывается" в погоду холодного периода года? Вы с нетерпением поскорее ее надеваете на работу или на деловую или романтическую встречу, и здесь обнаруживаете неприятный сюрприз – приобретенная вещь оставляет повсюду след из своих ворсинок.
Такая ситуация, наверное, хотя бы раз преследовала каждого из нас. И эта проблема способна не просто испортить настроение, но и поставить человека в неловкое положение в различных жизненных ситуациях.
Поэтому лучше наперед поинтересоваться вопросом, что делать, если вещь сильно линяет и оставляет ворс на разных поверхностях. Тогда удастся избежать неприятных ситуаций в дальнейшем.
Если кофта оставляет ворсинки, можно перед тем, как ее одевать, воспользоваться простым лайфхаком с применением морозильной камеры.
Нужно взять полиэтиленовый или целлофановый пакет нужного размера, положить туда вещь и плотно завязать. Это нужно для того, чтобы кофта не вобрала в себя запахи продуктов, которые хранятся в морозилке.
Далее отправляем пакет на полку морозильной камеры и оставляем его там на срок от 3 до 5 часов.
Когда это время пройдет, заберите оттуда пакет с кофтой, подождите, пока вещь нагреется, и можете ее надевать. После такой "морозной обработки" ворс не будет так сильно лезть. И вы сможете спокойно отправляться в этой кофте в офис или идти на прогулку без страха, что ваша вещь будет оставлять свой след на разных поверхностях.
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