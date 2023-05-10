Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать

При готовке котлет хозяйки часто допускают ту самую ошибку, которая в конце влияет на вкус и состояние блюда.

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Почему у меня не получаются котлеты / коллаж Главред: фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Котлеты - одно из самых любимых блюд, которое часто готовят почти в каждом украинском доме. Каждая хозяйка имеет свой идеальный рецепт, но и это не уберегает от ошибок при приготовлении котлет.

Почему у меня не получаются котлеты? Вероятно, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой: котлеты разваливаются, прилипают, сырые или очень жесткие. Мы узнали, как довести котлеты до готовности и каких ошибок стоит избегать.

Почему разваливаются котлеты

Фарш может получиться очень жидким из-за того, что добавили слишком много муки, хлеба или молока. Он не лепится и не прилипает, поэтому и котлеты из него сложно приготовить — велика вероятность, что они просто развалятся. Чтобы этого избежать, точно следуйте рецепту или добавьте немного крахмала или муки. Чтобы котлеты не развалились, перед жаркой поставьте фарш в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо загустел.

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Что делать, чтобы котлеты не зажарились

Неправильно подобранная температура-это одна из самых главных проблем хозяек. Ведь мнение о том, что большая температура и сильный огонь быстрее приготовят котлеты, является ложным. Нужно соблюдать определенные правила, чтобы приготовление получилось качественным, а котлеты вкусными:

максимально разогреть сковороду, а уже потом наливать туда масло;

позже убавить огонь - и подождать несколько минут;

на среднем огне разложить сформированные котлеты по сковородке;

как только их можно будет легко сместить, то есть когда появилась корочка-убавить на малейший огонь и продолжать жарить;

на другой стороне котлеты надо готовить на совсем маленьком огне до появления корочки.

Почему прилипают котлеты

Обычно есть две основные проблемы, почему котлеты прилипают. Первая-неправильно выбранная посуда для жарки. Лучше всего в этом деле подходят сковородки чугунные или с антипригарным покрытием. При этом дно у сковородки должно быть толстым.

Вторая наиболее распространенная причина - это использование малого количество масла. Масло дополнительно выравнивает поверхность и ослабляет химическую реакцию между белком и металлическими частицами. То есть, котлеты прилипают к сковородке потому, что им не на чем жариться.

Что делать, если котлеты не формируются

Самая первая ошибка при формировании котлет - это плохо вымешанный фарш. При готовке фарша для котлет нужно хорошо вымешивать его с помощью силиконовой лопатки, или с помощью ложки. Стоит отметить, что не нужно долго и сильно бить фарш о стол. Достаточно лишь нескольких легких ударов, чтобы взбить до кучи фарш и создать желаемую форму. А чтобы котлеты легче формировались и держались, то желательно запанировать их в муке, сухарях или манке. Но не забывайте о хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла.

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