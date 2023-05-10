УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать

Юлия Куришко
10 мая 2023, 20:19 обновлено 10 мая, 20:29
163
При готовке котлет хозяйки часто допускают ту самую ошибку, которая в конце влияет на вкус и состояние блюда.
Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать
Почему у меня не получаются котлеты / коллаж Главред: фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Котлеты - одно из самых любимых блюд, которое часто готовят почти в каждом украинском доме. Каждая хозяйка имеет свой идеальный рецепт, но и это не уберегает от ошибок при приготовлении котлет.

Почему у меня не получаются котлеты? Вероятно, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой: котлеты разваливаются, прилипают, сырые или очень жесткие. Мы узнали, как довести котлеты до готовности и каких ошибок стоит избегать.

Почему разваливаются котлеты

Фарш может получиться очень жидким из-за того, что добавили слишком много муки, хлеба или молока. Он не лепится и не прилипает, поэтому и котлеты из него сложно приготовить — велика вероятность, что они просто развалятся. Чтобы этого избежать, точно следуйте рецепту или добавьте немного крахмала или муки. Чтобы котлеты не развалились, перед жаркой поставьте фарш в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо загустел.

видео дня

Что делать, чтобы котлеты не зажарились

Неправильно подобранная температура-это одна из самых главных проблем хозяек. Ведь мнение о том, что большая температура и сильный огонь быстрее приготовят котлеты, является ложным. Нужно соблюдать определенные правила, чтобы приготовление получилось качественным, а котлеты вкусными:

  • максимально разогреть сковороду, а уже потом наливать туда масло;
  • позже убавить огонь - и подождать несколько минут;
  • на среднем огне разложить сформированные котлеты по сковородке;
  • как только их можно будет легко сместить, то есть когда появилась корочка-убавить на малейший огонь и продолжать жарить;
  • на другой стороне котлеты надо готовить на совсем маленьком огне до появления корочки.

Почему прилипают котлеты

Обычно есть две основные проблемы, почему котлеты прилипают. Первая-неправильно выбранная посуда для жарки. Лучше всего в этом деле подходят сковородки чугунные или с антипригарным покрытием. При этом дно у сковородки должно быть толстым.

Вторая наиболее распространенная причина - это использование малого количество масла. Масло дополнительно выравнивает поверхность и ослабляет химическую реакцию между белком и металлическими частицами. То есть, котлеты прилипают к сковородке потому, что им не на чем жариться.

Что делать, если котлеты не формируются

Самая первая ошибка при формировании котлет - это плохо вымешанный фарш. При готовке фарша для котлет нужно хорошо вымешивать его с помощью силиконовой лопатки, или с помощью ложки. Стоит отметить, что не нужно долго и сильно бить фарш о стол. Достаточно лишь нескольких легких ударов, чтобы взбить до кучи фарш и создать желаемую форму. А чтобы котлеты легче формировались и держались, то желательно запанировать их в муке, сухарях или манке. Но не забывайте о хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла.

Більше цікавих новин:

рецепты котлеты интересные новости
Реклама

Главное за день

"Продлится еще 2-3 года": британский генерал ошарашил прогнозом об окончании войны в Украине

"Продлится еще 2-3 года": британский генерал ошарашил прогнозом об окончании войны в Украине

21:28 Украина
ВСУ контрнаступают: украинские военные под Бахмутом отбили 2 километра - Сырский

ВСУ контрнаступают: украинские военные под Бахмутом отбили 2 километра - Сырский

19:59 Украина
Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращается

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращается

18:59 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:28

"Продлится еще 2-3 года": британский генерал ошарашил прогнозом об окончании войны в Украине

21:12

Второй полуфинал Евровидения 11 мая: фавориты букмекеров и когда выступит УкраинаВидео

20:19

Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать

20:08

628 гривен за килограмм: в Украине взлетели цены на молочку

19:59

ВСУ контрнаступают: украинские военные под Бахмутом отбили 2 километра - Сырский

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:38

Сложная оптическая иллюзия: лишь люди с высоким уровнем IQ справятся с головоломкой за 10 секунд

19:36

Оксана Билозир подает в суд на блогера, который рассказал про ее развод

19:20

Есть у меня к Пригожину хорошое предложение: бери свою банду и уходи к украинцаммнение

19:07

Можно не относить обратно в магазин: как растянуть обувь в домашних условиях

Реклама
19:03

Мужчина прикрепил камеру к чемодану перед загрузкой в самолет: его видео "разрывает" TikTok

18:59

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращаетсяВидео

18:58

"Чудо-оружие" Путина: в Сети показали кадры с обломками сбитой ракеты КинжалВидео

18:45

Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет Вечерний Квартал в новых выпусках

18:40

Самые успешные знаки зодиака: 3 человека, которые всегда добиваются своих целей

18:09

"Что хочу, то ворочу!": в РФ закатили истерику из-за смелости ПугачевойВидео

18:01

Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины": Минобороны опроверглоВидео

17:46

Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

17:28

Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУРВидео

17:23

ВСУ получили 110 автомобилей от Favbet Foundation

17:11

4 знака зодиака ждет необыкновенный успех летом 2023: мощные победы и финансовая прибыльВидео

Реклама
17:11

Спасли пельмени: украинец чудом выжил после "прилета" российской ракеты

16:54

Какие каши можно не варить, а залить кипятком: три популярных крупы

16:28

"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы "ликвидировать" ЗеленскогоВидео

16:22

Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

16:16

Российский безвиз для Грузии и возобновление авиарейсов - это провокация - президент

16:14

В Польше официально переименовали Калининград: в Кремле разразились истерикой

16:09

Киркоров в леопарде вовсю использует новое пришитое филеВидео

16:01

Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

15:53

Она сказала "Да!": Слава Каминская выходит замуж в третий раз

15:48

Зачем вешать подкову дома: как правильно соблюдать поверье, чтобы привлечь счастье

15:37

"Настоящая, трогательная, искренняя": Кароль побаловала фанатов фотосессией без косметикиВидео

15:27

Халва в домашних условиях: несколько главных секретов приготовления

15:25

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – ПодолякВидео

15:21

"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИВидео

15:16

Слухи подтвердились: Горняк впервые рассказала, когда именно рассталась с Остапчуком

15:15

Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

14:58

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

14:45

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме "Балтимор" сбили ракету

14:19

Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запретыВидео

14:10

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

Реклама
14:00

Украинцы атаковали "путинистку" Бузову в ШвейцарииВидео

13:57

$100 тысяч за "порешать вопрос": опубликовано скандальное видео с экс-разведчиком ЧервинскимВидео

13:57

Бойцы ВСУ разбили оккупантов России под Бахмутом: враг бежал и понес большие потериВидео

13:17

Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

13:13

Гороскоп на завтра 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

13:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая удивит

13:02

Вступление Украины в НАТО: Боррель заявил, что вопрос не на повестке дня ЗападаВидео

12:59

Наталья Валевская после развода встретила новую любовьВидео

12:39

"Путин очень рад": в Сети рассказали о тяжелой болезни ЛукашенкоВидео

12:36

200 тысяч на ремонт жилья: для украинцев в "Дії" запустили услугу єВідновленняВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять