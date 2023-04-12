Почему появляется моль в доме: несколько действенных способов от нее избавиться

Моль в доме - опасный вредитель. Однако ее можно победить.

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Почему появляется моль в доме / коллаж фото instagram lubovpopova.kz/fakty.ua

Такое насекомое как моль - опасно. Всё дело в том, что она портит вещи и другие предметы быта, которыми пользуются люди. Победить ее достаточно просто, если сделать это правильно.

Почему появляется моль в доме - как происходит появление

К сожалению, чаще всего путь моли в ваш дом выстелен одной дорогой. Как правило, насекомые появляются в квартирах и домах из-за продуктов. Всё дело в том, что зараженные продукты - крупы, сахар, сухофрукты, практически невозможно проверить. На складах магазинов и непосредственно в них самих моль проникает в упаковки товаров через мелкие дырочки и принимается откладывать яйца.

Яйца моли настолько малы, что человек их увидеть не может и потому приносит продукты с молью в свой дом.

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Как избавиться от моли в квартире народными средствами - доступны всем

Конечно, моль достаточно неприятное явление, однако победить её можно довольно легко.

Для того, чтобы избавиться от моли в кухонных шкафах, можно использовать простой чеснок. Необходимо опустить три зубчика этого продукта в банку с крупой и ждать.

Также можно попробовать воспользоваться уксусом. Из него придется сделать концентрированный раствор, которым затем протереть стенки всего гарнитура на кухне.

Если же моль тревожит в других местах - с ней борются с помощью аромата лаванды, апельсиновой корки и лимонного листа. Например, если моль бьет подкладки внутри фортепиано - под крышку инструмента кладут мешочки с сушеной лавандой.

Как избавиться от моли раз и навсегда - другие способы

Многие испытывают желание избавиться от моли навсегда. Для этого необходимо провести более тщательные действия.

Для начала, нужно выбросить все продукты, которые могут быть заражены молью. Осмотрите всю кухню, не пропустите ни один продукт.

Для того, чтобы минимизировать количество моли - можно попробовать обходиться без запасов еды. Также очень действенно пользоваться лавандой и часто проветривать.

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