Почему после стирки нужно держать дверцу стиральной машины открытой

Мы разберем этот вопрос и также расскажем вам о вещах, которые следует избегать после завершения стирки.

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Нужно ли держать открытой дверцу стиральной машинки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стиральная машина – незаменимый помощник в бытовой сфере. Однако, множество вопросов возникает вокруг правильного использования этого устройства. Одно из самых обсуждаемых – это: стоит ли держать дверцу стиральной машины открытой или закрытой после окончания цикла стирки?

Мы разберем этот вопрос и также расскажем вам о вещах, которые следует избегать после завершения стирки.

Нужно ли держать открытой дверцу стиральной машинки?

Многие эксперты рекомендуют держать дверцу стиральной машины приоткрытой после окончания стирки. Это позволяет естественной циркуляции воздуха и предотвращает появление неприятного запаха, вызванного влагой и плесенью.

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Однако, если в вашем помещении есть дети или домашние животные, следует быть осторожными и, возможно, закрывать дверцу, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Что еще нельзя делать после окончания стирки:

Не оставляйте влажные или мокрые вещи внутри стиральной машины на длительное время. Это может привести к появлению неприятного запаха и размножению бактерий.

Не оставляйте машину включенной без присмотра. Необходимо отключать стиральную машину от электросети после окончания стирки, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций.

Не забывайте очищать фильтр и лоток для моющего средства после каждой стирки. Это поможет избежать засорения и сохранить хорошую работоспособность машины.

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