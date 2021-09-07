Почему портится молоко и как продлить его срок годности: советы

Рекомендуется избегать употребления сырого или непастеризованного молока, поскольку оно может содержать вредные патогены / pixabay

Молоко можно безопасно употреблять в течение нескольких дней после истечения срока годности. Срок годности продуктов питания и напитков зависит от их качества, а не безопасности.

Употребление испорченного молока может ухудшить самочувствие людей, но, как правило, легко определить, когда молоко плохое, пишет Medical News Today.

Есть много типов сроков годности продуктов питания и напитков, которые могут сбивать с толку. Производители молока перед продажей обычно пастеризуют его, чтобы убить бактерии. Однако молоко все равно может испортиться и стать небезопасным для употребления.

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В этой статье мы обсудим, как долго молоко может оставаться безопасным после истечения срока годности, и объясним, что означают разные даты на этикетках продуктов питания и напитков.

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Сохранность по истечении срока годности

Не существует универсальной продолжительности безопасного употребления молока по истечении срока годности. Различные виды молока могут оставаться свежими в течение разного времени.

Большинство молока прошло пастеризацию, которая включает нагревание молока для уничтожения вредных патогенов. Хотя это делает молоко более безопасным для употребления, это не означает, что безопасно хранить молоко вне холодильника в течение длительного времени, особенно после его открытия.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что пастеризованное молоко должно оставаться свежим в течение 2–5 дней после даты его годности и в целом 10–21 день.

Существуют различные методы пастеризации, которые могут еще больше продлить срок хранения молока. Например, ультрапастеризованное молоко может храниться около 30–90 дней. Этот более длительный срок хранения связан с более высокой температурой нагрева во время обработки.

Производители производят асептическое молоко, или молоко сверхвысокой температуры (УВТ), нагревая молоко с помощью стерильного оборудования и разливая его в асептических условиях в специально разработанные контейнеры, которые могут продлить срок хранения до более чем 6 месяцев. Сам продукт также может быть стабильным при хранении, что означает, что он не требует охлаждения, пока человек не откроет его.

Рекомендуется избегать употребления сырого или непастеризованного молока, поскольку оно может содержать вредные патогены, которые могут представлять серьезный риск для здоровья.

Почему портится молоко?

Молоко естественно содержит бактерии, которые могут испортить и вызвать заболевания, такие как кишечная палочка и сальмонелла. Порча молока является результатом чрезмерного роста бактерий, которые ухудшают текстуру, вкус и общее качество молока. Часто причиной порчи молока являются психротрофные бактерии, которые могут расти в холодных условиях.

Производство молока включает несколько этапов, цель которых - убить эти бактерии, чтобы продлить срок хранения. Обработка молока включает:

Пастеризация: производители нагревают молоко, чтобы убить бактерии, прежде чем снова охладить его.

Гомогенизация: распылитель равномерно распределяет жир по молоку и предотвращает его всплытие вверх.

Разделение: центрифуга вращает молоко, чтобы отделить сливки, прежде чем объединить их с различным количеством жира для разных типов молока.Также может потребоваться несколько других стадий, включая дополнительную фильтрацию или сверхвысокотемпературную обработку.

Пастеризация убивает большинство, но не все бактерии в молоке, которые могут продолжать расти после обработки. Открывая молоко дома, в него могут попасть новые бактерии и размножаться, что в конечном итоге приведет к порче молока.

Как узнать, плохое ли молоко

Срок годности - плохой индикатор того, безопасно ли употреблять молоко. Запах и внешний вид молока являются более четкими признаками того, насколько оно безопасно для употребления.

Испорченное молоко будет иметь кислый запах, так как бактерии вырабатывают молочную кислоту. Запах усиливается, когда молоко становится небезопасным для употребления. Желтоватый цвет, корочки по краям и комочки в молоке также указывают на то, что оно испортилось.

Способы продлить срок хранения молока

Обработка молока существенно влияет на то, как долго оно остается свежим и безопасным для употребления. Тем не менее, люди могут предпринять шаги дома, чтобы продлить этот срок. Это включает:

как можно скорее положить молоко в холодильник

плотно закройте молоко крышкой после использования

храните горячие продукты вдали от молока в холодильнике

не оставляйте молоко в холодильнике на длительное время

поддерживайте температуру холодильника ниже 4 градусов

Побочные эффекты употребления испорченного молока

Употребление небольшого количества испорченного молока может не вызвать никаких симптомов или вызвать некоторые незначительные симптомы, которые обычно проходят сами по себе. Например, это может вызвать боль в животе, тошноту, диарею или рвоту. Испорченное молоко вряд ли вызовет долговременные проблемы.

Однако употребление сырого непастеризованного молока опасно. Сырое молоко содержит вредные патогены, вызывающие пищевое отравление, в том числе: