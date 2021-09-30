УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

30 сентября 2021, 05:30

Сушеные плоды слив имеют много полезных свойств. Поэтому их часто рекомендуют употреблять во время диет.

Чернослив
Почему полезен чернослив / / ua.depositphotos.com

Сушеные плоды слив, несмотря на свой специфический вкус и запах, имеют много полезных свойств. В черносливе сконцентрировано множество полезных веществ и клетчатки, которые благоприятно скажутся на работе пищеварительной системы и способности внутренних органов всасывать витамины.

Большинство знает, что чернослив в большом количестве содержит органические кислоты, пектиновые вещества, кальций, фосфор, магний, железо. Среди полезных веществ, входящих в состав чернослива, ряд сахаров – фруктоза, глюкоза, сахароза, а также витамины А, В, С и РР.

На что еще благоприятно влияет чернослив:

  • Чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам.
  • В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.
  • Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.
Чернослив_курага
Чернослив ускоряет обмен веществ / Pixabay
  • Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей. В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,
  • Кроме того, потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.

Читайте такжеВегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук рассказала, какие продукты нужно убрать из рациона навсегда.

viber
диета фрукты диетолог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Снега можно не ждать: какой будет зима в УкраинеСнега можно не ждать: какой будет зима в Украине Ударит мороз: Украину атакует опасная погодаУдарит мороз: Украину атакует опасная погода "Это удар, и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом"Это удар, и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом Назван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минутНазван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минут Есть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретомЕсть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретом

Последние новости

05:30

Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

05:28

Нафтогаз "накручивает" наценку в 600%: эксперт рассказал, сколько должен стоить газ в Украине Видео

05:13

Мир будет уничтожен: офицер НАТО спрогнозировал, чем закончится война США с РФ или Китаем

04:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

03:50

Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

Реклама
03:36

Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан Видео

02:50

День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

02:41

Ученые обнаружили новые виды крупных хищных динозавров

02:40

День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:11

Все дело в особом гене: ученые выяснили, почему некоторым людям COVID-19 не грозит

01:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

00:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

29 сентября, среда
23:57

В Киеве прогремел мощный взрыв, люди сидят без света

23:50

Динамо разгромно проиграло Баварии в Лиге чемпионов Фото Видео

23:32

В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего Видео

22:57

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и стукнет мороз Видео

22:30

Выяснилось, почему медиков не заставляют колоть прививки от COVID Видео

22:03

В Минздраве придумали, куда денут испорченную партию вакцин от Pfizer Видео

21:51

Экс-участник Холостячки обвинил Злату Огневич во лжи и пиаре

21:30

Изрезал ножом и положил спать: под Днепром мужчина жестоко убил свою возлюбленную

Реклама
21:03

Промоутер боксера Усика откровенно высказался о реванше с Джошуа Видео

20:57

Будет катастрофа: США грозит наступление дефолта Видео

20:55

Эктор Хименес-Браво полностью разделся посреди кухни: прикрыл "хозяйство" половинкой арбуза

20:32

В Венгрии пригрозили блокировать вступление Украины в НАТО после газовой сделки с Россией

20:27

В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша": что вошло в "бэби бокс"

20:23

Летели прямо в людей: в Полтаве на ходу у маршрутки отпало сразу два колеса Видео

19:59

Кароль удивила жуткой историей из своей жизни

19:57

Женщина в Кропивницком оставила в роддоме уже 8 детей: последними родила двойняшек

19:24

Отопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы Видео

19:04

СБУ обнаружила масштабные фальсификации на выборах в Госдуму Видео

18:55

Украина полностью перейдет на электронные больничные с 1 октября: как это будет работать

18:37

Без Майдана белорусов перестреляют по одиночке, и Зельцер тому пример мнение

18:30

"Дай Бог, чтобы ходил с палочкой!": судья "Танців з зірками" Чмерковский едва не распрощался с танцами

18:20

В Германии назвали фейком информацию об угрозе безвиза Украины с ЕС

17:57

Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Видео

17:08

Угроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуацию

16:56

Для отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцев Видео

16:42

В Украине ударят заморозки и налетит похолодание Видео

16:38

В Минздраве назвали сроки поступления в регионы инновационного лекарства от COVID-19 Видео

16:20

"Мне никто не запретит": на Одесчине мальчик убил щенка и не намерен на этом останавливаться

Реклама
16:17

Глутаргин — отечественный препарат для лечения болезней печени новости компании

16:14

Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Фото

15:50

Поражает кожу, суставы и сердце: украинцев атакует опасная болезнь Видео

15:35

От 10 до 12 тысяч в сутки: в Минздраве предупредили о резком всплеске коронавируса в Украине

15:33

В НАН назвали области Украины, где ситуация с COVID-19 самая угрожающая Видео

15:26

Тема Крыма – в мировой повестке дня: Украина приняла документ по возвращению полуострова

15:12

До конца 2022 года по программе "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок во дворах

14:45

Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина Видео

14:41

1 миллион гривен за вакцинацию: школа на Ивано-Франковщине получит солидное вознаграждение

14:34

Украине угрожают отменой безвиза с ЕС: Германия, Франция и Италия устроили "бунт" в Европе – СМИ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять