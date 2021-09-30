Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

Сушеные плоды слив имеют много полезных свойств. Поэтому их часто рекомендуют употреблять во время диет.
Сушеные плоды слив, несмотря на свой специфический вкус и запах, имеют много полезных свойств. В черносливе сконцентрировано множество полезных веществ и клетчатки, которые благоприятно скажутся на работе пищеварительной системы и способности внутренних органов всасывать витамины.
Большинство знает, что чернослив в большом количестве содержит органические кислоты, пектиновые вещества, кальций, фосфор, магний, железо. Среди полезных веществ, входящих в состав чернослива, ряд сахаров – фруктоза, глюкоза, сахароза, а также витамины А, В, С и РР.
На что еще благоприятно влияет чернослив:
- Чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам.
- В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.
- Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.
- Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей. В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,
- Кроме того, потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.
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