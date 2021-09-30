Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

Почему полезен чернослив / / ua.depositphotos.com

Сушеные плоды слив, несмотря на свой специфический вкус и запах, имеют много полезных свойств. В черносливе сконцентрировано множество полезных веществ и клетчатки, которые благоприятно скажутся на работе пищеварительной системы и способности внутренних органов всасывать витамины.

Большинство знает, что чернослив в большом количестве содержит органические кислоты, пектиновые вещества, кальций, фосфор, магний, железо. Среди полезных веществ, входящих в состав чернослива, ряд сахаров – фруктоза, глюкоза, сахароза, а также витамины А, В, С и РР.

На что еще благоприятно влияет чернослив:

Чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам.

В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.

Чернослив ускоряет обмен веществ / Pixabay

Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей. В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,

Кроме того, потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.

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