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Почему полезно умеренно пить кофе - комментарий ученых

15 февраля 2022, 01:07

Всех подопытных ученые разделили на три группы в зависимости от количества потребляемого кофе ‒ не пьющие, употребляющие в умеренных количествах и пьющие.

Кофе
Почему полезно умеренно пить кофе - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Употребление от одной до трех чашек кофе в день оказывает защитное действие на здоровье сердца, а также снижает риск инсульта и общую смертность. К такому выводу пришли ученые Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) и Будапештского университета Земмельвайса (Венгрия). Об этом сообщается в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress.

Всех людей разделили на три группы в зависимости от количества потребляемого кофе ‒ вообще не пьющие, употребляющие в умеренных количествах и пьющие значительное количество кофе за сутки. Участникам также провели магнитно-резонансную томографию ‒ для того, чтобы можно было проследить, как употребление кофе влияет на функционирование кровеносной системы с течением времени.

Оказалось, что небольшие и умеренные дозы напитка не только не вредны для сердца и сосудов, а, наоборот, оказывают защитное действие. Так, общий риск смертности снижался на 12 процентов, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов. Риск инсульта снижался на 21 процент.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
кофе организм
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