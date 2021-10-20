Почему полезно есть клюкву - объяснение нутрициолога / ua.depositphotos.com

Клюква— прекрасное средство для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Эта ягода благодаря особым веществам в составе, блокирует бактерии на слизистых оболочках, а также замедляет их размножение. Об этом в комментарии порталу Чемпионат рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Прежде всего, говорит она, клюква полезна антиоксидантными свойствами, снижает активность хронического воспаления, а также предупреждает развитие злокачественных новообразований. Наивысшей концентрацией антиоксидантных веществ обладает клюквенный сок.

Несколько исследований подтвердили, что клюква эффективно снижает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в плодах содержатся полезные кислоты: лимонная, яблочная, янтарная и щавелевая — и большое по сравнению с другими ягодами количество пектинов (которые выводят из организма вредные вещества). Из витаминов — кроме витамина C — в ней можно встретить группы B и К1. И их количество сопоставимо с содержанием в цитрусовых фруктах.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.