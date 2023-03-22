Почему осыпаются листья фикуса и как спасти растение

Фикус - неприхотливое растение, но иногда с ним возникают проблемы. В частности, растение может начать терять листья. Почему осыпаются листья фикуса и что с этим делать?
Фикус теряет листья по нескольким причинам:
Недостаток влаги. Это одна из самых распространенных причин осыпания листьев у фикуса. Необходимо следить за влажностью грунта и регулярно поливать растение. Если земля в горшке слишком сухая, листья могут начать осыпаться. Но помните, переувлажнение грунта также может навредить зеленому любимцу, поэтому не перестарайтесь.
Избыток влаги. Если растение регулярно заливать, это может привести к загниванию корней, в результате листья начнут увядать и опадать.
Неправильное освещение. Фикусу нужно яркое, но рассеянное освещение. Если он находится под прямыми солнечными лучами, это может привести к осыпанию листьев. Если же фикус находится в слишком темном месте, это может спровоцировать ту же проблему.
Фикус атакуют паразиты. Тля, нематоды, щитовки, трипсы, мучнистые червецы, желтые и красные паутинные клещи могут поселиться на фикусе и высасывать его соки. В результате растение ослабевает, листья теряют тургор, покрываются отверстиями и пятнами, засыхают и опадают. Если не избавиться от вредителей, это может привести даже к гибели растения.
Недостаток питательных веществ. Фикус не требует частых, регулярных и обильных подкормок, но любая почва со временем истощается. Поэтому время от времени и это неприхотливое растение нужно подкормить жидким комплексным удобрением.
Если фикус не получает достаточно питательных веществ, это может привести к тому, что растение ослабнет, а листья будут осыпаться.
Если у растения регулярно засыхают кончики листьев, возможно вы его, наоборот, перекармливаете.
Фикус постарел. У растения может опадать листва в силу возраста. Особенно это актуально для растений, которым не делают ежегодную весеннюю обрезку.
Как ухаживать за фикусом
Чтобы предотвратить осыпание листьев у фикуса, необходимо обеспечить ему правильный уход:
- Ставьте вазон с фикусом подальше от окон и балконов.
- Зимой сокращайте поливы, если температура воздуха в помещении менее 10 градусов тепла. Оптимальная температура воздуха весной и летом должна составлять 20-25 градусов, зимой – 16.
- Регулярно опрыскивайте фикус или протирайте листочки влажной губкой.
- Вазон с растением должен стоять вдали от прямых солнечных лучей.
- Пересаживайте молодое растение ежегодно, взрослое – каждые несколько лет.
- Перед поливами рыхлите грунт – так влага равномерно распределится по земле.
- Вносите удобрения при необходимости.
Ранее Главред писал, как правильно поливать фикус.
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