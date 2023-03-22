Почему осыпаются листья фикуса и как спасти растение

Фикусы могут украсить любой дом своей зеленью и красотой. Но что же делать, если ваш фикус начал осыпаться и терять листья?

Почему осыпаются листья фикуса / Фото pixabay.com, Википедия

Фикус - неприхотливое растение, но иногда с ним возникают проблемы. В частности, растение может начать терять листья. Почему осыпаются листья фикуса и что с этим делать?

Фикус теряет листья по нескольким причинам:

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Недостаток влаги. Это одна из самых распространенных причин осыпания листьев у фикуса. Необходимо следить за влажностью грунта и регулярно поливать растение. Если земля в горшке слишком сухая, листья могут начать осыпаться. Но помните, переувлажнение грунта также может навредить зеленому любимцу, поэтому не перестарайтесь.

Избыток влаги. Если растение регулярно заливать, это может привести к загниванию корней, в результате листья начнут увядать и опадать.

Неправильное освещение. Фикусу нужно яркое, но рассеянное освещение. Если он находится под прямыми солнечными лучами, это может привести к осыпанию листьев. Если же фикус находится в слишком темном месте, это может спровоцировать ту же проблему.

Фикус атакуют паразиты. Тля, нематоды, щитовки, трипсы, мучнистые червецы, желтые и красные паутинные клещи могут поселиться на фикусе и высасывать его соки. В результате растение ослабевает, листья теряют тургор, покрываются отверстиями и пятнами, засыхают и опадают. Если не избавиться от вредителей, это может привести даже к гибели растения.

Недостаток питательных веществ. Фикус не требует частых, регулярных и обильных подкормок, но любая почва со временем истощается. Поэтому время от времени и это неприхотливое растение нужно подкормить жидким комплексным удобрением.

Если фикус не получает достаточно питательных веществ, это может привести к тому, что растение ослабнет, а листья будут осыпаться.

Если у растения регулярно засыхают кончики листьев, возможно вы его, наоборот, перекармливаете.

Фикус постарел. У растения может опадать листва в силу возраста. Особенно это актуально для растений, которым не делают ежегодную весеннюю обрезку.

Как ухаживать за фикусом

Чтобы предотвратить осыпание листьев у фикуса, необходимо обеспечить ему правильный уход:

Ставьте вазон с фикусом подальше от окон и балконов.

Зимой сокращайте поливы, если температура воздуха в помещении менее 10 градусов тепла. Оптимальная температура воздуха весной и летом должна составлять 20-25 градусов, зимой – 16.

Регулярно опрыскивайте фикус или протирайте листочки влажной губкой.

Вазон с растением должен стоять вдали от прямых солнечных лучей.

Пересаживайте молодое растение ежегодно, взрослое – каждые несколько лет.

Перед поливами рыхлите грунт – так влага равномерно распределится по земле.

Вносите удобрения при необходимости.

Ранее Главред писал, как правильно поливать фикус.

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