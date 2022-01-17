Почему опасно каждый день есть переработанное мясо - комментарий эксперта/ ua.depositphotos.com

Употребление переработанного мяса каждый день повышает риск развития деменции на 44 процента. Об этом сообщает портал Daily Express со ссылкой на исследование британских ученых из Лидского университета.

Исследователями была проанализирована база данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

За восемь лет наблюдений учеными были зафиксированы 2896 случаев приобретенного слабоумия. Кроме того, большая часть участников исследований курила и вовсе не занималась физкультурой. Также у таких людей таким недугом сильно страдали родственники.

По данным исследователей, повышенный риск развития деменции от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека. Выяснилось, что даже ежедневное употребление бутерброда с беконом или колбасой на 44% может в перспективе увеличить вероятность возникновения слабоумия.

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