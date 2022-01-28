Почему нужно регулярно есть грейпфрут - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Людям в рацион необходимо включать грейпфрут, поскольку этот фрукт вполне способен укрепить организм. Об этом известный диетолог Светлана Зеленцова рассказала в комментарии РИА Новости.

Исследователь особо отметила, что такой фрукт крайне богат витаминами и микроэлементами (в первую очередь − витамином С и кремнием. Это означает, говорит Зеленцова, что грейпфрут укрепляет не только иммунитет, но и повышает синтез коллагена.

"Фрукт содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. К примеру, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит", — заявила она.

Кроме того, присутствующее в грейпфруте вещество "нобилетин" полезно при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Также геспередин — антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.

"Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника", — подытожила Зеленцова.

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