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Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая известна немногим

Алёна Воронина
9 мая 2023, 16:08 обновлено 9 мая, 16:08
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Согласно древним поверьям, цвет тряпки для мытья пола имеет важное значение.
Пол, тряпка, мытье полов
Почему нужно мыть пол красной тряпкой/ ua.depositphotos.com

В таком важном деле, как мытье полов, важное значение имеет тряпка, которую вы для этого используете. Многих в первую очередь интересует, какой тряпкой мыть пол, чтобы не было разводов, а поверхность осталась идеально чистой. Но наши предки верили, что такой бытовой предмет нужно подбирать не только по материалу и свойствам, но и по цвету. При этом они называли конкретный цвет, которому нужно отдавать предпочтение, выбирая тряпку для пола.

Почему надо мыть пол красной тряпкой

Согласно древним верованиям, тряпка для мытья пола должна быть красной. Наши предки считали, что использование материала именно этого цвета способно привлечь в дом деньги.

Так, согласно примете, если постоянно мыть пол красной тряпкой, то вы часто будете находить деньги, и в целом ситуация с финансами у семьи будет более благоприятной.

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Народная мудрость, которая передается от поколения к поколению, говорит о том, что мытье пола именно такой тряпкой приведет к семейному благополучию и к материальному достатку.

Практическая сторона вопроса

Но выбор именно такого цвета для тряпки имеет и практическое значение. На ткани такого цвета лучше видно, какой участок пола наиболее загрязнен и, соответственно, требует большего внимания во время уборки.

С такой целью можно использовать и другие яркие цвета.

Кроме этого, красную тряпку для пола труднее перепутать с другими тряпками, поэтому ее точно никто случайно не схватит вместо тряпки для стола или других.

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