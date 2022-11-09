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Почему никогда нельзя дарить свечи и какую беду могут принеси в дом

9 ноября 2022, 21:33

Как обычная свеча может навредить человеку и что означает синее пламя на ней.

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Как свечи могут привлечь беду / pixabay

Свечи в доме - это мощный оберег для всей семьи. Из-за войны в Украине и ракетной атаки на объекты инфраструктуры, свечи в доме актуальный атрибут.

Многие знают, что свечи способны отпугивать несчастье и освободить от негатива.

Вот только дарить свечи категорически нельзя. Как говорят эксперты, они способны принести неудачи, беды, болезни и даже смерть.

Наши предки верили, что подаренная свеча может негативно отразиться и человеку, который ее принес в дом.

Приметы про свечи в доме

  • Верили, если свеча плохо пахнет и сильно коптит, то ее нужно срочно загасить. Задувать свечи нельзя.
  • Если свеча неприятно пахнет, ее нужно залить водой и вынести из дома. Верили, что такая свеча может быть заговорена на проблемы.
  • Нельзя зажигать свечи в доме одну от другой. Можно бедность привлечь.
  • Категорически нельзя задувать свечи в доме. Лучше всего зажигать ее пальцами или специальным колпачком.
  • Никогда не приносите в дом найденные свечи. Неприятности точно будут окружать вас.
  • Если свеча в доме случайно упала или потухла, то ждать неприятных новостей.
  • Если свеча в доме загорелась и пламя на ней синее, то ждать беды.

Кому можно дарить свечи

Дарить свечи можно в подарок близким людям, которым вы желаете добра. Свечи можно дарить, которые изготовлены не из воска. Другие свечи неприятно оказываются на даренном.

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