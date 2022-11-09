Почему никогда нельзя дарить свечи и какую беду могут принеси в дом

Как обычная свеча может навредить человеку и что означает синее пламя на ней.
Свечи в доме - это мощный оберег для всей семьи. Из-за войны в Украине и ракетной атаки на объекты инфраструктуры, свечи в доме актуальный атрибут.
Многие знают, что свечи способны отпугивать несчастье и освободить от негатива.
Вот только дарить свечи категорически нельзя. Как говорят эксперты, они способны принести неудачи, беды, болезни и даже смерть.
Наши предки верили, что подаренная свеча может негативно отразиться и человеку, который ее принес в дом.
Приметы про свечи в доме
- Верили, если свеча плохо пахнет и сильно коптит, то ее нужно срочно загасить. Задувать свечи нельзя.
- Если свеча неприятно пахнет, ее нужно залить водой и вынести из дома. Верили, что такая свеча может быть заговорена на проблемы.
- Нельзя зажигать свечи в доме одну от другой. Можно бедность привлечь.
- Категорически нельзя задувать свечи в доме. Лучше всего зажигать ее пальцами или специальным колпачком.
- Никогда не приносите в дом найденные свечи. Неприятности точно будут окружать вас.
- Если свеча в доме случайно упала или потухла, то ждать неприятных новостей.
- Если свеча в доме загорелась и пламя на ней синее, то ждать беды.
Кому можно дарить свечи
Дарить свечи можно в подарок близким людям, которым вы желаете добра. Свечи можно дарить, которые изготовлены не из воска. Другие свечи неприятно оказываются на даренном.
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Автор: Маша Тупченко