Почему никогда не надо "вибачатися": языковед указал на самую распространенную ошибку

Слово "вибачаюсь" используется довольно часто, но на самом деле так говорить неправильно. Авраменко объяснил, как его лучше заменить.

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Использовать слово "вибачаюся" неправильно/ скрин

Когда возникает потребность попросить у кого-то прощения, часто у нас может самопроизвольно проскакивать привычное слово "вибачаюся". И хоть украинцы его часто используют, на самом деле так говорить неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему неправильно использовать это слово и как его можно заменить.

"Вибачаюся" означает "вибачаю себе". А и впрямь нелогично, когда человек "сам себе вибачає" Запомните, "сь" когда-то означало "себя", вот то "сь", что в конце глаголов. Сравните: "мити себе" – "митися", "одягати себе" – "одягатися". А "вибачати себе" – "вибачатися", – объяснил языковед.

Он подчеркнул, что стоит избегать использования этого слова.

Но есть целый список слов, которыми можно заменить слово "вибачаюсь". Авраменко подчеркнул, что арсенал этикетных формул прощения в нашем языке богат. Вот эти слова:

"вибачте",

"пробачте",

"прошу вибачення",

"прошу пробачення",

"даруйте",

"перепрошую".

Есть много альтернатив для слова "вибачаюсь"/ скрин

"В заключение лишь добавлю, что употребляя правильные этикетные формулы вы проявляете уважение к своим собеседникам", – подытожил языковед.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить – "будь ласка" или "прОшу". На самом деле похожие по значению слова могут иметь разное применение в зависимости от ситуации.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему мы неправильно называем кофе и как сказать правильно – "еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ". В названиях различных кофейных напитков очень легко допустить ошибки.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно просить прощения:

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